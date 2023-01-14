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Арендованный у Динамо Жерсон выполнил первое результативное действие за сезон в Аль-Вахде
Играет в одной лиге с Роналду
Фото: facebook.com/FLF.lu
Арендованный у киевского "Динамо" нападающий Жерсон Родригес впервые в этом сезоне отличился в составе "Аль-Вахды".
Люксембуржец забил первый гол своей команды в матче против "Аль-Халиджа", однако в итоге "Аль-Вахда" проиграла со счетом 2:3.
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 13, 2023
د31” رودريغيز يسجل هدف التعادل ????
الخليج 1 × 1 الوحدة#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/eAeokTgHxf
Это был седьмой поединок Жерсона за коллектив из Саудовской Аравии. На данный момент его команда расположилась на 12-м месте в чемпионате из 16 возможных.
Отметим, что Родригес будет находиться в “Аль-Вахде” до конца этого сезона. Это уже его третья аренда из "Динамо". В последний раз он играл за “бело-синих” еще в августе 2021 года.
В целом контракт нападающего с киевлянами рассчитан до июня 2024 года.
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