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Арендованный у Динамо Жерсон выполнил первое результативное действие за сезон в Аль-Вахде

Премьер-лига
(1 голосов)

Играет в одной лиге с Роналду

Арендованный у Динамо Жерсон выполнил первое результативное действие за сезон в Аль-Вахде

Фото: facebook.com/FLF.lu

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" нападающий Жерсон Родригес впервые в этом сезоне отличился в составе "Аль-Вахды".

Люксембуржец забил первый гол своей команды в матче против "Аль-Халиджа", однако в итоге "Аль-Вахда" проиграла со счетом 2:3.

Это был седьмой поединок Жерсона за коллектив из Саудовской Аравии. На данный момент его команда расположилась на 12-м месте в чемпионате из 16 возможных.

Отметим, что Родригес будет находиться в “Аль-Вахде” до конца этого сезона. Это уже его третья аренда из "Динамо". В последний раз он играл за “бело-синих” еще в августе 2021 года.

В целом контракт нападающего с киевлянами рассчитан до июня 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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