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Металлист 1925 начал тренировки без трех легионеров

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Металлист 1925 начал тренировки без трех легионеров

Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий

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Недавно харьковский "Металлист 1925" вышел из отпуска, а вчера, 13 января, уже начал тренировочный процесс.

Сначала футболисты занимались в тренажерном зале, а затем бегали в парке в селе Счастливое Киевской области, где и проходит сейчас сбор подопечных Эдмара. Во второй половине вчерашнего дня футболисты работали с мячом.

Однако не все игроки уже присоединились к команде. Пока в составе нет бразильца Вендела. Также на предстоящее собрание с харьковчанами отправятся еще два его соотечественника из молодежной команды "Металлиста 1925": Игорь Ногейра и Леонардо Казаес.

Кроме них также отсутствует и Андрей Борячук, который провел первую часть сезона в составе харьковчан (восемь матчей, три гола). Украинский нападающий пока находится в расположении "Шахтера" – "горняки" отозвали игрока с аренды.

Отметим, что 20 января команда примет курс на Анталию, где и проведет тренировочные сборы.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Вендел
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