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Шахтер в англоязычном Твиттере: Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня

Премьер-лига
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Интригуют

Шахтер в англоязычном Твиттере: Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам:

"Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня", - говорится в посте.

Это была первая из двух интригующих публикаций. Ее выставили в социальной сети в 10:23. Чуть больше, чем через час – в 11:37 – “горняки” опять опубликовали интригующий текст:

"Кажется, пора обнародовать первую часть", - говорится во втором сообщении.

Напомним, что вокруг Шахтера сейчас активно обсуждаются два возможных трансфера. Первый из них – это уход Михаила Мудрика в “Арсенал”, второй – это возвращение Ярослава Ракицкого.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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