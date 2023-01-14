Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер в англоязычном Твиттере: Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня
Интригуют
Донецкий "Шахтер" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам:
"Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня", - говорится в посте.
We prepared some news for you today ????#Shakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
Это была первая из двух интригующих публикаций. Ее выставили в социальной сети в 10:23. Чуть больше, чем через час – в 11:37 – “горняки” опять опубликовали интригующий текст:
"Кажется, пора обнародовать первую часть", - говорится во втором сообщении.
⏳ Seems like it’s time to reveal the first piece...#Shakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
Напомним, что вокруг Шахтера сейчас активно обсуждаются два возможных трансфера. Первый из них – это уход Михаила Мудрика в “Арсенал”, второй – это возвращение Ярослава Ракицкого.
Популярное сейчас
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- СМИ: Александр Петраков станет главным тренером сборной Армении
- Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО