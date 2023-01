Шахтер в англоязычном Твиттере: Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня

Донецкий "Шахтер" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам:

We prepared some news for you today ???? #Shakhtar

Это была первая из двух интригующих публикаций. Ее выставили в социальной сети в 10:23. Чуть больше, чем через час – в 11:37 – “горняки” опять опубликовали интригующий текст:

⏳ Seems like it’s time to reveal the first piece...#Shakhtar