Шахтер в англоязычном Твиттере: Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня

Донецкий "Шахтер" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам:

"Мы подготовили некоторые новости для вас сегодня", - говорится в посте.

We prepared some news for you today ????#Shakhtar — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Это была первая из двух интригующих публикаций. Ее выставили в социальной сети в 10:23. Чуть больше, чем через час – в 11:37 – “горняки” опять опубликовали интригующий текст:

"Кажется, пора обнародовать первую часть", - говорится во втором сообщении.

⏳ Seems like it’s time to reveal the first piece...#Shakhtar — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Напомним, что вокруг Шахтера сейчас активно обсуждаются два возможных трансфера. Первый из них – это уход Михаила Мудрика в “Арсенал”, второй – это возвращение Ярослава Ракицкого.