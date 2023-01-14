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Шесть команд из пяти стран. Шахтер объявил соперников на спарринги в Турции

Премьер-лига
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Уже известен и календарь

Шесть команд из пяти стран. Шахтер объявил соперников на спарринги в Турции

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий "Шахтер" с 10 января находится в турецкой Анталье, где в течение месяца будет проводить подготовку ко второй части сезона.

"Горняки" опубликовали перечень команд, с которыми встретятся в рамках товарищеских матчей. Первый поединок запланирован на 20 января.

В список вошли коллективы из семи стран, в том числе действующие чемпионы своих внутренних первенств: "Лудогорец" и "Динамо" Тбилиси.

В общем, календарь выглядит следующим образом:

  • 20 января, 16:30. "Шахтер" - "Аустрия" (Вена, Австрия)
  • 27 января, 16:30. "Шахтер" - "Копер" (Копер, Словения)
  • 31 января, 16:30. "Шахтер" - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 1 февраля, 16:30. "Шахтер" - "Марибор" (Марибор, Словения)
  • 8 февраля, 10:00. "Шахтер" - "Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина)
  • 8 февраля, 16:30. "Шахтер" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Напомним, что первый официальный матч этого года у "Шахтера" запланирован на 16 февраля. "Горняки" сыграют против "Ренна" в плей-офф раунде Лиги Европы.

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В статье: Марибор Шахтер (Донецк) Аустрия (Вена) Динамо (Тбилиси) Лудогорец (Разград) ФК Сараево Копер
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