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Шесть команд из пяти стран. Шахтер объявил соперников на спарринги в Турции
Уже известен и календарь
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Донецкий "Шахтер" с 10 января находится в турецкой Анталье, где в течение месяца будет проводить подготовку ко второй части сезона.
"Горняки" опубликовали перечень команд, с которыми встретятся в рамках товарищеских матчей. Первый поединок запланирован на 20 января.
В список вошли коллективы из семи стран, в том числе действующие чемпионы своих внутренних первенств: "Лудогорец" и "Динамо" Тбилиси.
В общем, календарь выглядит следующим образом:
- 20 января, 16:30. "Шахтер" - "Аустрия" (Вена, Австрия)
- 27 января, 16:30. "Шахтер" - "Копер" (Копер, Словения)
- 31 января, 16:30. "Шахтер" - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 1 февраля, 16:30. "Шахтер" - "Марибор" (Марибор, Словения)
- 8 февраля, 10:00. "Шахтер" - "Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина)
- 8 февраля, 16:30. "Шахтер" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Напомним, что первый официальный матч этого года у "Шахтера" запланирован на 16 февраля. "Горняки" сыграют против "Ренна" в плей-офф раунде Лиги Европы.
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