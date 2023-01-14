Шахтер проведет с Арсеналом новые переговоры по Мудрику в ближайшие несколько часов

Донецкий "Шахтер" в следующие несколько часов проведет прямые переговоры с лондонским "Арсеналом" в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Между клубами будут контакты на счет бонусов. В настоящее время лондонцы готовы предложить 70 миллионов евро + 25 миллионов евро бонусными.

"Арсенал" хочет оформить сделку как можно скорее. Сам Мудрик тоже хочет, чтобы трансфер уже состоялся.

Ранее стало известно, что "Шахтер" не снижал цену на Мудрика, несмотря на переговоры с "Арсеналом".