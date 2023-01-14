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Шахтер проведет с Арсеналом новые переговоры по Мудрику в ближайшие несколько часов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" хотят обсудить вопросы бонусов

Шахтер проведет с Арсеналом новые переговоры по Мудрику в ближайшие несколько часов

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в следующие несколько часов проведет прямые переговоры с лондонским "Арсеналом" в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Между клубами будут контакты на счет бонусов. В настоящее время лондонцы готовы предложить 70 миллионов евро + 25 миллионов евро бонусными.

Читайте такжеСделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы

"Арсенал" хочет оформить сделку как можно скорее. Сам Мудрик тоже хочет, чтобы трансфер уже состоялся.

Ранее стало известно, что "Шахтер" не снижал цену на Мудрика, несмотря на переговоры с "Арсеналом".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2023 в 13:20
Наша пісня добра , починаєм її знову . То вже перейшов , тепер вже майже перейшов. Прям триллер.
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