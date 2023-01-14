Суркисы уничтожают Динамо. Цыганков в Жироне – это не переход, а показательный побег

Ну да, трансфер Виталия Миколенко в "Эвертон" в 2022-м году – это удачный менеджерский ход. Но теперь всю жизнь что ли выезжать на старом багаже? Это только для Луческу приемлемая тактика: восхвалять себя в интервью прежними достижениями, рассчитывая этим "украсить" нынешние провалы. По сути, должно быть иначе: один шаг вперед, второй, третий – и так к вершине развития. А у "Динамо" после незначительного продвижения вперед наступает застой, а затем, как с Цыганковым, нырок в пропасть.

Лично для игрока это не шаг назад, а лишь реальная, а не эфемерная, возможность освоить плацдарм, с которого удобно штурмовать футбольные высоты. Вопросы есть к "Динамо", которое в контексте такого ухода своего лидера предстает в глазах общественности не уважаемым клубом, а чем-то таким, от чего хочется бежать. Серьезный имиджевый и репутационный удар.

Именно так. Страдают прежде всего имидж и репутация… Не только "Динамо", но и всего украинского футбола, для которого, так уж сложилось исторически, киевляне играют роль своеобразной витрины. Вот это больше всего беспокоит в вопросе побега Цыганкова в "Жирону", а не потеря потенциальных десяти миллионов евро, постигшая семейство Суркисов… Ей Богу, для людей, которые во время войны без декларирования переправляют через границу полтора десятка дорогих часов (и это только то, о чем мы знаем), десять миллионов туда, десять сюда… От этого виллы в Монако не заплесневеют.

"Финальное предложение от "Жироны" было – 10 миллионов в несколько траншей, растянутых на два года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Считаю, что лидер "Динамо" не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде: "Жирона" – пусть и клуб холдинга "Манчестер Сити" – к таким не относятся. Это решение было принято сознательно, с пониманием возможных потерь"…

Игорь Суркис, президент "Динамо". Интервью, опубликованное первого сентября 2022-го года

Самое смешное, что в этом же интервью Игорь Суркис вспоминал о переходах Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, которые являются для украинского футбола хрестоматийными примерами работы не современных европейских менеджеров, а хранителей ключиков от "золотой клетки". Речь не только о "Динамо", а обо всем украинском футболе. "Динамо" выделяется тем, что совершенно не учится на ошибках. Вернее, даже не "Динамо", а его президент Игорь Суркис. Ибо в этом клубе до сих пор процветает идеология "господин, барин, хозяин". Когда все зависит от прихотей одного человека.

Ирония судьбы в том, что все эти события происходят на фоне торгов "Шахтера" с "Арсеналом" по Мудрику. Нет, дончане – далеко не святые, и сейчас точно не стоит цель противопоставлять один украинский гранд другому. Дело в фактах: вы просто посмотрите на ситуацию со стороны, взглядом тех, кто ежедневно не варится в котле украинского футбола, а просто время от времени приходит сюда за талантами, которыми, безусловно, являются и Мудрик, и Цыганков.

Один из английских журналистов пишет, что способ ведения переговоров "Шахтером" значительно отличается от стратегии большинства клубов Европы, что подчеркивают абсолютно все, кто вел дискуссии с дончанами. Президент "горняков" Ринат Ахметов очень амбициозен, а большую роль играют посредники. Это точно не идеальная схема и точно не единственно возможный правильный способ поведения себя на рынке. Но это стратегия. Это стиль. Это определенность, которая очень важна для европейцев в бизнесе, политике, повседневной жизни. И в футболе. Легче иметь дело с теми, от кого знаешь, чего ожидать. И если гипотетически когда-то для рядового европейского гранда возникнет дилемма здесь и сейчас купить игрока у "Динамо" или у "Шахтера", выбор кажется очевидным.

Ибо какая стратегия у "Динамо"? Милевский до сих пор скулит, что его когда-то там не отпустили в "Валенсию", испортив этим карьеру. Голосок на эту же тему подает Виктор "футбол вне политики" Леоненко. Андрей Ярмоленко? Ну да, перешел. Но давайте дождемся конца этой истории. Почему-то есть подозрения, что Андрей будет еще искать виновных в своих хронических проблемах со здоровьем на европейском этапе карьеры. И виновным может оказаться как раз "Динамо", где игрок и распылил все свои силы.

"Динамо" нужно очищение. От Луческу, который деградирует как тренер и давно уже не привлекает своей гражданской позицией, от Суркисов, сидящих по уши в ОПЗЖ-сном дерьме, от всех скелетов в шкафу, которые годами громоздят в местах, где должны были бы красоваться трофеи такого славного клуба…

И если это очищение не произойдет во время или после войны, то не произойдет уже никогда.