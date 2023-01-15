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Мудрик в Челси. Шахтеру переплатили? Видео

Премьер-лига
(2 голосов)

Новый выпуск "Записок"!

Мудрик в Челси. Шахтеру переплатили? Видео

UA-Футбол
Новина українською

Мудрик в "Арсенале"? Во время съемки видео Михаил Мудрик еще не перешел в лондонский "Арсенал", но сумма потенциального трансфера уже давно гуляет по сети. Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер "Шахтера", почему горняки просят 100 миллионов евро и почему я с этим не соглашаюсь. Прошу вас приобщаться к обсуждению в комментариях.

00:00 Дисклеймер
00:27 мудрикмудрикмудрик
01:17 Как работает "Трансфермаркт"?
05:52 Откуда деньги?
11:30 Сколько стоит трансфер Мудрика в "Арсенал"? Долгое заключение.

Спасибо, что смотришь!

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В статье: Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
15.01.2023 в 18:20
АВЖЕЖ - враховуючи що і перевірений в АПЛ Гріліш був куплений за ту ж сотку Чи НІТ пригадуючи скільки боси Челсі відвали за оренду Фелікса Виглядає, що хтось на славу нафтошейхів претендує Хоч менеджмент Шахтаря спрацював ЧУДОВО!
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0
0
aleks68
15.01.2023 в 18:00
понятно откуда ноги растут.и статейку состряпали вовремя.дырявая петушня
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0
-2
Пришта Литин (Київ)
15.01.2023 в 18:02
А що ще може опущене, недолуге чепушило алєкс з тухлою тріперною вісячкою?))
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0
0
Hanter44 (Baburka)
14.01.2023 в 15:49
Було б добре,якби автор зiзнався скiльки коштує цей матерiал i хто йому його заказав i хто заплатив Адже не просто так вiн з'явився саме зараз i не за красивi очi автору надали мiсце на сторiнцi сайту I,мабуть ,в цьому є хтось хто дуже зацiкавлений.
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