Сколько стоит Мудрик? Видео

Мудрик в "Арсенале"? Во время съемки видео Михаил Мудрик еще не перешел в лондонский "Арсенал", но сумма потенциального трансфера уже давно гуляет по сети. Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер "Шахтера", почему горняки просят 100 миллионов евро и почему я с этим не соглашаюсь. Прошу вас приобщаться к обсуждению в комментариях.

00:00 Дисклеймер

00:27 мудрикмудрикмудрик

01:17 Как работает "Трансфермаркт"?

05:52 Откуда деньги?

11:30 Сколько стоит трансфер Мудрика в "Арсенал"? Долгое заключение.

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