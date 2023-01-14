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Сколько стоит Мудрик? Видео

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Сколько стоит Мудрик? Видео

UA-Футбол
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Мудрик в "Арсенале"? Во время съемки видео Михаил Мудрик еще не перешел в лондонский "Арсенал", но сумма потенциального трансфера уже давно гуляет по сети. Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер "Шахтера", почему горняки просят 100 миллионов евро и почему я с этим не соглашаюсь. Прошу вас приобщаться к обсуждению в комментариях.

00:00 Дисклеймер
00:27 мудрикмудрикмудрик
01:17 Как работает "Трансфермаркт"?
05:52 Откуда деньги?
11:30 Сколько стоит трансфер Мудрика в "Арсенал"? Долгое заключение.

Спасибо, что смотришь!

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В статье: Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
14.01.2023 в 15:49
Було б добре,якби автор зiзнався скiльки коштує цей матерiал i хто йому його заказав i хто заплатив Адже не просто так вiн з'явився саме зараз i не за красивi очi автору надали мiсце на сторiнцi сайту I,мабуть ,в цьому є хтось хто дуже зацiкавлений.
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