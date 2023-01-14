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Сколько стоит Мудрик? Видео
Новый выпуск "Записок"!
Мудрик в "Арсенале"? Во время съемки видео Михаил Мудрик еще не перешел в лондонский "Арсенал", но сумма потенциального трансфера уже давно гуляет по сети. Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер "Шахтера", почему горняки просят 100 миллионов евро и почему я с этим не соглашаюсь. Прошу вас приобщаться к обсуждению в комментариях.
00:00 Дисклеймер
00:27 мудрикмудрикмудрик
01:17 Как работает "Трансфермаркт"?
05:52 Откуда деньги?
11:30 Сколько стоит трансфер Мудрика в "Арсенал"? Долгое заключение.
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