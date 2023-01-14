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Шахтер заинтриговал постом о Мудрике, а затем опубликовал фото с его награждением

Премьер-лига
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Приз "Лучшему игроку года"

Шахтер заинтриговал постом о Мудрике, а затем опубликовал фото с его награждением

Фото: teamtalk.com

Новина українською

Донецкий Шахтер продолжает интриговать болельщиков своего английского Твиттера.

Сначала "горняки" опубликовали несколько сообщений "для разогрева", а затем, в 14:23, выставили пост со следующей подписью:

Эту публикацию за час просмотрели миллион пользователей Твиттера.

Через некоторое время "Шахтер" все-таки опубликовал обещанную информацию о Мудрике. "Горняки" сделали несколько постов, посвященных победе украинского вингера в номинации "Лучшего игрока года по версии болельщиков "Шахтера". Михаил получил свою награду.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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