Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер заинтриговал постом о Мудрике, а затем опубликовал фото с его награждением
Приз "Лучшему игроку года"
Фото: teamtalk.com
Донецкий Шахтер продолжает интриговать болельщиков своего английского Твиттера.
Сначала "горняки" опубликовали несколько сообщений "для разогрева", а затем, в 14:23, выставили пост со следующей подписью:
Mudryk? ????#Shakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
Эту публикацию за час просмотрели миллион пользователей Твиттера.
Через некоторое время "Шахтер" все-таки опубликовал обещанную информацию о Мудрике. "Горняки" сделали несколько постов, посвященных победе украинского вингера в номинации "Лучшего игрока года по версии болельщиков "Шахтера". Михаил получил свою награду.
???? #Shakhtar Player of the Year in 2022! ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
???? Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy
???? Traditional greetings from the team ????#Shakhtar pic.twitter.com/Kv5d97xPGb— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
Популярное сейчас
- Суркисы уничтожают Динамо. Цыганков в Жироне – это не переход, а показательный побег
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- На войне против России погиб еще один фанат "Динамо"
- Близниченко: В Ингульце столкнулся со многими неприятными вещами
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО