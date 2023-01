Шахтер заинтриговал постом о Мудрике, а затем опубликовал фото с его награждением

Донецкий Шахтер продолжает интриговать болельщиков своего английского Твиттера.

Сначала "горняки" опубликовали несколько сообщений "для разогрева", а затем, в 14:23, выставили пост со следующей подписью:

Эту публикацию за час просмотрели миллион пользователей Твиттера.

Через некоторое время "Шахтер" все-таки опубликовал обещанную информацию о Мудрике. "Горняки" сделали несколько постов, посвященных победе украинского вингера в номинации "Лучшего игрока года по версии болельщиков "Шахтера". Михаил получил свою награду.

???? #Shakhtar Player of the Year in 2022! ????



???? Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy