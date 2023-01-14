Мудрик: Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, но и труда всей команды

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился впечатлениями от награды, которую он получил как лучший игрок команды в 2022-м году.

– Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, а труда всей команды. Благодарю болельщиков за поддержку. Будем работать дальше. Свой прогресс за год оценю как неплохой, но всегда можно быть лучше. Поэтому следует не останавливаться, а идти к новым целям, искать себе новые испытания. Что касается "Золотого мяча", то я не знаю, как оценить вероятность этого в процентном соотношении, но все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в "Шахтере" в 2021-м, и так же никто не ожидает, что я получу "Золотой мяч", но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей.

