  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик: Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, но и труда всей команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик: Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, но и труда всей команды

Премьер-лига
(1 голосов)

О статусе лучшего игрока Шахтера в 2022-м году

Мудрик: Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, но и труда всей команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился впечатлениями от награды, которую он получил как лучший игрок команды в 2022-м году.

– Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, а труда всей команды. Благодарю болельщиков за поддержку. Будем работать дальше. Свой прогресс за год оценю как неплохой, но всегда можно быть лучше. Поэтому следует не останавливаться, а идти к новым целям, искать себе новые испытания. Что касается "Золотого мяча", то я не знаю, как оценить вероятность этого в процентном соотношении, но все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в "Шахтере" в 2021-м, и так же никто не ожидает, что я получу "Золотой мяч", но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей.

Отметим, что "Шахтер" объявил победителя награды на фоне разговоров об уходе Мудрика в "Арсенал".

По теме
yellow-arrow
Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро
yellow-arrow
Заря проведет совместную тренировку со своим спарринг-партнером из Болгарии
yellow-arrow
Днепр-1 продлил контракт с капитаном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде