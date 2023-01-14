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Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро

Премьер-лига
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Решающим будет слово самого Михаила

Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Челси" сейчас находится в Польше, где пытается сорвать соглашение "Шахтера" с "Арсеналом" в отношении Михаила Мудрика. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" пытается сначала заключить с "Шахтером" устное соглашение, предлагая за футболиста официальную сумму около ста миллионов евро.

Отмечается, что "Арсенал" всегда лидировал в этой гонке, сделав "горнякам" три официальных предложения.

Сейчас же решающим, как отмечает источник, будет слово самого Михаила Мудрика.

Добавим, что ранее журналисты писали о почти договоренности "Шахтера" и "Арсенала". Сумма трансфера должна была составить 90 миллионов евро, обсуждались условия выплаты бонусов.

Также ранее источники писали о том, что Арсенал уже согласовал личный контракт с Мудриком.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
14.01.2023 в 19:03
Челсі за короткий час вже перетворилося на таку ж купу лайна, яким зовсім нещодавно була Барселона на трансферному ринку. Що стало результатом ми добре знаємо.
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