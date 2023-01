Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро

Руководство "Челси" сейчас находится в Польше, где пытается сорвать соглашение "Шахтера" с "Арсеналом" в отношении Михаила Мудрика. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" пытается сначала заключить с "Шахтером" устное соглашение, предлагая за футболиста официальную сумму около ста миллионов евро.

Отмечается, что "Арсенал" всегда лидировал в этой гонке, сделав "горнякам" три официальных предложения.

Сейчас же решающим, как отмечает источник, будет слово самого Михаила Мудрика.

