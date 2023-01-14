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Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро
Решающим будет слово самого Михаила
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Руководство "Челси" сейчас находится в Польше, где пытается сорвать соглашение "Шахтера" с "Арсеналом" в отношении Михаила Мудрика. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" пытается сначала заключить с "Шахтером" устное соглашение, предлагая за футболиста официальную сумму около ста миллионов евро.
Отмечается, что "Арсенал" всегда лидировал в этой гонке, сделав "горнякам" три официальных предложения.
Сейчас же решающим, как отмечает источник, будет слово самого Михаила Мудрика.
???? EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023
Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.
Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8
Добавим, что ранее журналисты писали о почти договоренности "Шахтера" и "Арсенала". Сумма трансфера должна была составить 90 миллионов евро, обсуждались условия выплаты бонусов.
Также ранее источники писали о том, что Арсенал уже согласовал личный контракт с Мудриком.
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