Источники: Челси договорился с Шахтером относительно Мудрика. Сумма около ста миллионов евро

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что "Челси" и "Шахтер" пришли к соглашению о трансфере Михаила Мудрика. Ранее уже была информация о том, что руководство "синих" прибыло в Польшу, чтобы сорвать вышедшие на финишную прямую переговоры "Шахтера" с "Арсеналом".

Романо пишет, что клубы ударили по рукам на сумму в сто миллионов евро. Теперь "Челси" давит на игрока, приоритетом для которого был вариант с "Арсеналом".

"Арсенал", как отмечает журналист, сделал предложение "Шахтеру" в размере 95 млн. евро.

Exclusive: Chelsea have reached an agreement with Shakhtar Donetsk for Mudryk. €100m fee agreed between parties today after mission. ???????? #CFC



Chelsea now pushing on player side — as Mudryk priority has always been Arsenal.#AFC bid remains €95m add ons included. pic.twitter.com/PoIddYaARC