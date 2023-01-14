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Источники: Челси договорился с Шахтером относительно Мудрика. Сумма около ста миллионов евро
Фиксированная часть и бонусы
фото - Олександр Приходько
Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что "Челси" и "Шахтер" пришли к соглашению о трансфере Михаила Мудрика. Ранее уже была информация о том, что руководство "синих" прибыло в Польшу, чтобы сорвать вышедшие на финишную прямую переговоры "Шахтера" с "Арсеналом".
Романо пишет, что клубы ударили по рукам на сумму в сто миллионов евро. Теперь "Челси" давит на игрока, приоритетом для которого был вариант с "Арсеналом".
"Арсенал", как отмечает журналист, сделал предложение "Шахтеру" в размере 95 млн. евро.
Exclusive: Chelsea have reached an agreement with Shakhtar Donetsk for Mudryk. €100m fee agreed between parties today after mission. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023
Chelsea now pushing on player side — as Mudryk priority has always been Arsenal.#AFC bid remains €95m add ons included. pic.twitter.com/PoIddYaARC
Романо добавил, что в ближайшие часы Мудрик вылетит в Лондон из Турции, где сейчас проходит сборы с "Шахтером".
В то же время, авторитетное английское издание The Athletic уточняет детали. Оно также пишет о договоренности между "Челси" и "Шахтером", но сумму называю в 70 миллионов евро. Вернее, это фиксированная часть сделки. Еще 40 миллионов евро "Шахтеру" могут быть перечислены в качестве разнообразных бонусов.
Это удовлетворило "горняков", ведь их публичная позиция оставалась твердой – не менее ста миллионов за своего игрока.
The Athletic добавляет, что контракт с Михаилом Мудриком "Челси" подпишется на семь лет.
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