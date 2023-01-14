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Источники: Челси договорился с Шахтером относительно Мудрика. Сумма около ста миллионов евро

Премьер-лига
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(2 голосов)

Фиксированная часть и бонусы

Источники: Челси договорился с Шахтером относительно Мудрика. Сумма около ста миллионов евро

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что "Челси" и "Шахтер" пришли к соглашению о трансфере Михаила Мудрика. Ранее уже была информация о том, что руководство "синих" прибыло в Польшу, чтобы сорвать вышедшие на финишную прямую переговоры "Шахтера" с "Арсеналом".

Романо пишет, что клубы ударили по рукам на сумму в сто миллионов евро. Теперь "Челси" давит на игрока, приоритетом для которого был вариант с "Арсеналом".

"Арсенал", как отмечает журналист, сделал предложение "Шахтеру" в размере 95 млн. евро.

Романо добавил, что в ближайшие часы Мудрик вылетит в Лондон из Турции, где сейчас проходит сборы с "Шахтером".

В то же время, авторитетное английское издание The Athletic уточняет детали. Оно также пишет о договоренности между "Челси" и "Шахтером", но сумму называю в 70 миллионов евро. Вернее, это фиксированная часть сделки. Еще 40 миллионов евро "Шахтеру" могут быть перечислены в качестве разнообразных бонусов.

Это удовлетворило "горняков", ведь их публичная позиция оставалась твердой – не менее ста миллионов за своего игрока.

The Athletic добавляет, что контракт с Михаилом Мудриком "Челси" подпишется на семь лет.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (8)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.01.2023 в 20:52
Краще б в Арсенал все таки перейшов. Якось в мене Челсі асацюється з Абрамовичем і з невдалим трансфером Шевченка. Шахтар жмотиться по повній, вдавитись готові за гроші. Гравець же хотів грати в Арсеналі, і гроші не малі дають...
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
14.01.2023 в 20:50
Не надо соглашаться. Не меньше 150 млн. и в Реал!
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.01.2023 в 20:32
Челсі не потрібен Мудрик. Вони просто не хочуть щоб його взяв Арсенал
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
14.01.2023 в 20:18
Не верю! Мудрик игрок Арсенала и точка!
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+1
0
sheamus1806 (Тернопіль)
14.01.2023 в 20:06
Якщо правда то шкода в Челсі і так склад переповнений зірками важко буде заграти в арсеналі було би набагато краще
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.01.2023 в 20:01
А на базарі джерела казали що Мудрика в Реал продали.
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0
0
aleks68
14.01.2023 в 20:31
иди торгуй туалетной бумагой и не гавкай
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0
0
MaximSK (Киев)
14.01.2023 в 19:52
Если это правда, то это некрасивый поступок в сторону Арсенала, договорились по сумме и Мудрик хотел пойти в Арсенал и тут резкий поворот
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+1
0

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