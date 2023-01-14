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Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии
Все же не Арсенал
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" на своем англоязычном аканте в твиттере подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Челси" по трансферу Михаила Мудрика. Вернее, сообщил, что два президента уже согласовали переход и он находится на финальной стадии.
"Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали сегодня обсудили переход Михаила Мудрика в "Челси".
Стороны очень близки к договоренности о переходе игрока в клуб", - говорится в сообщении.
FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
Parties are very close to agree on player’s transfer to the club.#Shakhtar pic.twitter.com/IoHOaFRfn5
Отметим, что СМИ раскрыли детали возможного соглашения: это более ста миллионов евро, из которых 70 будут фиксированными, а 40 – бонусной частью.
Добавим, что Михаил Мудрик находится в самолете на пути в Лондон. "Челси" предложит ему контракт до 20230-го года.
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