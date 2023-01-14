Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии

Донецкий "Шахтер" на своем англоязычном аканте в твиттере подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Челси" по трансферу Михаила Мудрика. Вернее, сообщил, что два президента уже согласовали переход и он находится на финальной стадии.

"Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали сегодня обсудили переход Михаила Мудрика в "Челси". Стороны очень близки к договоренности о переходе игрока в клуб", - говорится в сообщении.

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



Parties are very close to agree on player’s transfer to the club.#Shakhtar pic.twitter.com/IoHOaFRfn5 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Отметим, что СМИ раскрыли детали возможного соглашения: это более ста миллионов евро, из которых 70 будут фиксированными, а 40 – бонусной частью.

Добавим, что Михаил Мудрик находится в самолете на пути в Лондон. "Челси" предложит ему контракт до 20230-го года.