Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии

Донецкий "Шахтер" на своем англоязычном аканте в твиттере подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Челси" по трансферу Михаила Мудрика. Вернее, сообщил, что два президента уже согласовали переход и он находится на финальной стадии.

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



Parties are very close to agree on player's transfer to the club.