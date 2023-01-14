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Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии

Премьер-лига
(1 голосов)

Все же не Арсенал

Шахтер официально объявил о переговорах с Челси по поводу Мудрика. Переход – на финальной стадии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" на своем англоязычном аканте в твиттере подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Челси" по трансферу Михаила Мудрика. Вернее, сообщил, что два президента уже согласовали переход и он находится на финальной стадии.

"Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали сегодня обсудили переход Михаила Мудрика в "Челси".

Стороны очень близки к договоренности о переходе игрока в клуб", - говорится в сообщении.

Отметим, что СМИ раскрыли детали возможного соглашения: это более ста миллионов евро, из которых 70 будут фиксированными, а 40 – бонусной частью.

Добавим, что Михаил Мудрик находится в самолете на пути в Лондон. "Челси" предложит ему контракт до 20230-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.01.2023 в 20:51
Якщо в Челсі,то він Пудрик
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