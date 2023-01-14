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Луческу: Мудрик – это копия Мбаппе
Тренер отметил способности украинца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнил игру Михаила Мудрика с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе:
"Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению", - сказал румынский тренер.
В текущем сезоне Мудрик провел 12 матчей в УПЛ, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.
Сегодня стало известно, что игрок находится в шаге от перехода в "Челси" за 100 млн евро.
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