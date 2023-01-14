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Луческу: Мудрик – это копия Мбаппе

Премьер-лига
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Тренер отметил способности украинца

Луческу: Мудрик – это копия Мбаппе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнил игру Михаила Мудрика с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе:

"Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению", - сказал румынский тренер.

В текущем сезоне Мудрик провел 12 матчей в УПЛ, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Сегодня стало известно, что игрок находится в шаге от перехода в "Челси" за 100 млн евро.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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