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Сейчас Мудрик проходит медосмотр в Челси. Контракт будет подписан в ближайшие несколько часов
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик подпишет контракт с лондонским "Челси" в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
На данный момент украинец проходит медосмотр. “Аристократы” планируют официально оформить все пункты договора уже вскоре.
Контракт будет подписан сроком на 7,5 сезона – до лета 2030 года. Такая долговременная сделка необходима для соблюдения лондонцами правил фэйр-плей.
Отметим, что по данным Фабрицио Романо Мудрик еще вчера вылетел в Лондон. Сегодня “Челси” сыграет с “Кристал Пэлас” в рамках матча АПЛ, поэтому украинец будет присутствовать на этой встрече.
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