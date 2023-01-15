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Сейчас Мудрик проходит медосмотр в Челси. Контракт будет подписан в ближайшие несколько часов

Премьер-лига
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Сейчас Мудрик проходит медосмотр в Челси. Контракт будет подписан в ближайшие несколько часов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик подпишет контракт с лондонским "Челси" в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

На данный момент украинец проходит медосмотр. “Аристократы” планируют официально оформить все пункты договора уже вскоре.

Контракт будет подписан сроком на 7,5 сезона – до лета 2030 года. Такая долговременная сделка необходима для соблюдения лондонцами правил фэйр-плей.

Отметим, что по данным Фабрицио Романо Мудрик еще вчера вылетел в Лондон. Сегодня “Челси” сыграет с “Кристал Пэлас” в рамках матча АПЛ, поэтому украинец будет присутствовать на этой встрече.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
15.01.2023 в 10:49
100млн за украинца с чемпионата Украины это мощно! Успехов конечно парню, но только в играх против сильных соперников он на поле терялся, не был лидером. Это как в Шахтное так и в сборной. Ну будет интересно посмотреть.
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miha (Нежин)
15.01.2023 в 10:29
Хай щастить. Талант повинен прорватися.
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