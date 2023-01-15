Сейчас Мудрик проходит медосмотр в Челси. Контракт будет подписан в ближайшие несколько часов

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик подпишет контракт с лондонским "Челси" в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

На данный момент украинец проходит медосмотр. “Аристократы” планируют официально оформить все пункты договора уже вскоре.

Контракт будет подписан сроком на 7,5 сезона – до лета 2030 года. Такая долговременная сделка необходима для соблюдения лондонцами правил фэйр-плей.

Отметим, что по данным Фабрицио Романо Мудрик еще вчера вылетел в Лондон. Сегодня “Челси” сыграет с “Кристал Пэлас” в рамках матча АПЛ, поэтому украинец будет присутствовать на этой встрече.