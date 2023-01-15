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Бущан: Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные
Были на фронте вместе с Михаликом
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вспомнил свою поездку на фронт к защитникам Украины:
“Благодарю Тараса Михалика за то, что пригласил и мы уехали. Он уже давно приглашал меня туда, но у меня то времени не было, то еще что-то.
Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные. Ребята были в хорошем настроении, поэтому мне было очень приятно, как нас там встречали. Думаю, ребятам тоже было приятно, что мы к ним приехали.
Некоторые даже не знают, что чемпионат Украины идет. Мужчина подходит, говорит: "Вообще, какой чемпионат есть?". А я говорю: “Благодаря Вам – есть”.
Они там 10 месяцев находятся и связь такая-себе. Большинство из воинов даже не ездят в увольнение, потому что приезжают – а здесь все спокойно. И потом возвращаться на фронт им тяжело”, – сказал Бущан.
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