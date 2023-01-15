  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные

Премьер-лига
(3 голосов)

Были на фронте вместе с Михаликом

Бущан: Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вспомнил свою поездку на фронт к защитникам Украины:

“Благодарю Тараса Михалика за то, что пригласил и мы уехали. Он уже давно приглашал меня туда, но у меня то времени не было, то еще что-то.

Для меня было важно съездить на передовую, пережить то, что переживают военные. Ребята были в хорошем настроении, поэтому мне было очень приятно, как нас там встречали. Думаю, ребятам тоже было приятно, что мы к ним приехали.

Некоторые даже не знают, что чемпионат Украины идет. Мужчина подходит, говорит: "Вообще, какой чемпионат есть?". А я говорю: “Благодаря Вам – есть”.

Они там 10 месяцев находятся и связь такая-себе. Большинство из воинов даже не ездят в увольнение, потому что приезжают – а здесь все спокойно. И потом возвращаться на фронт им тяжело”, – сказал Бущан.

По теме
yellow-arrow
Журналист Marca: Жирона в ближайшее время объявит о трансфере Цыганкова
yellow-arrow
Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось
yellow-arrow
Сейчас Мудрик проходит медосмотр в Челси. Контракт будет подписан в ближайшие несколько часов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Михалик Георгий Бущан война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде