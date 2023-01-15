Днепр-1 - Динамо Тбилиси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер украинской Премьер-лиги проводит первый контрольный матч этой зимой. Его соперником станет тбилисское "Динамо". Игра состоится на сборах команды Александра Кучера в Турции. Принять в ней участие могут как игроки в клубе на контракте, так и футболисты на просмотре.

15 января. Начало в 16:00

Контрольный матч

"Днепр-1" (Украина) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)