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Днепр-1 - Динамо Тбилиси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый спарринг января

Днепр-1 - Динамо Тбилиси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Лидер украинской Премьер-лиги проводит первый контрольный матч этой зимой. Его соперником станет тбилисское "Динамо". Игра состоится на сборах команды Александра Кучера в Турции. Принять в ней участие могут как игроки в клубе на контракте, так и футболисты на просмотре.

15 января. Начало в 16:00
Контрольный матч
"Днепр-1" (Украина) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

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В статье: Динамо (Тбилиси) СК Днепр-1
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