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Днепр-1 - Динамо Тбилиси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый спарринг января
Фото: СК Дніпро-1
Лидер украинской Премьер-лиги проводит первый контрольный матч этой зимой. Его соперником станет тбилисское "Динамо". Игра состоится на сборах команды Александра Кучера в Турции. Принять в ней участие могут как игроки в клубе на контракте, так и футболисты на просмотре.
15 января. Начало в 16:00
Контрольный матч
"Днепр-1" (Украина) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
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