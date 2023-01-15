Ахметов: Для победы в турнирах, я таких игроков, как Мудрик, должен приглашать, а не отпускать

Лондонский "Челси" объявил о трансфере украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика за 70+30 млн евро.

Президент донецкого клуба Ринат Ахметов поделился впечатлениями от перехода.

"У меня двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.

Но я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех ценителей мирового футбола", - рассказал президент "горняков".