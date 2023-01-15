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Ахметов: Для победы в турнирах, я таких игроков, как Мудрик, должен приглашать, а не отпускать
Президент "горняков" о трансфере Михаила в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" объявил о трансфере украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика за 70+30 млн евро.
Президент донецкого клуба Ринат Ахметов поделился впечатлениями от перехода.
"У меня двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.
Но я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех ценителей мирового футбола", - рассказал президент "горняков".
Напомним, Мудрик дебютировал за первую команду "Шахтера" осенью 2018 года и провел 44 матча, в которых записал на свой счет 12 голов и 17 ассистов.
"ФК "Шахтер" благодарит Михаила за яркую игру, красивые и важные голы, значительный вклад в победы команды. Желаем удачи в сильнейшей лиге мира, множества трофеев и личных наград, больших карьерных свершений и неизменного удовольствия от футбола!", - написал официальный сайт клуба.
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