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Ахметов: Для победы в турнирах, я таких игроков, как Мудрик, должен приглашать, а не отпускать

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент "горняков" о трансфере Михаила в АПЛ

Ахметов: Для победы в турнирах, я таких игроков, как Мудрик, должен приглашать, а не отпускать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" объявил о трансфере украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика за 70+30 млн евро.

Президент донецкого клуба Ринат Ахметов поделился впечатлениями от перехода.

"У меня двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.

Но я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех ценителей мирового футбола", - рассказал президент "горняков".

Напомним, Мудрик дебютировал за первую команду "Шахтера" осенью 2018 года и провел 44 матча, в которых записал на свой счет 12 голов и 17 ассистов.

"ФК "Шахтер" благодарит Михаила за яркую игру, красивые и важные голы, значительный вклад в победы команды. Желаем удачи в сильнейшей лиге мира, множества трофеев и личных наград, больших карьерных свершений и неизменного удовольствия от футбола!", - написал официальный сайт клуба.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (1)
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aleks68
15.01.2023 в 17:33
теперь шахтёру нужно усиливаться.ждём новых футболистов и посмотрим на что они способны
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