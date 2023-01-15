Черноморец обыграл Реал Фарму в контрольном матче

Сегодня, 15 января, одесский "Черноморец" сыграл контрольный поединок против одного из лидеров Второй Лиги - "Реал Фармой".

Поединок прошел в достаточно высоком темпе, было много голов и нереализованных моментов. Отличился голкипер моряков Даскалица, отразивший пенальти и парировавший в конце встречи несколько опасных ударов вблизи - информирует пресс-служба одесского клуба.

Контрольный матч

Черноморец – Реал Фарма – 4:1

Голы: Войтиховский, 9 (1:0), Кошкин, 13, Селин, 20, Войтиховский, 49, Штогрин, 87

"Черноморец": Варакута (Даскалица, 68), Салюк, Селин (Янчук, 68), Белый (Дихтярук, 68), Штогрин, Баранюк, Плакса, Алефиренко (Романов, 68), Урсолов, Гладкий (Черткоев), Войтиховский (О. Ратушняк, 68)

Остальные футболисты "Черноморца", не участвовавшие в игре, провели тренировку. Завтра, 16 января, подопечные Григорчука отправятся на тренировочный сбор в Турцию, где проведут ряд контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Стоит отметить, что первую часть сезона УПЛ "Черноморец" закончил на 15-ом месте турнирной таблицы, набрав 11 очков.