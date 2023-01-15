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Удачи в Лондоне! Все голы Михаила Мудрика за Шахтер – ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Голы в ЛЧ и УПЛ

Удачи в Лондоне! Все голы Михаила Мудрика за Шахтер – ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

Сегодня, 15-го января донецкий "Шахтер" и лондонский "Челси" объявили о переходе украинского вингера Михаила Мудрика. Английский клуб заплатит за 22-летнего игрока 70 млн евро в виде фиксированной суммы и 30 млн евро в формате бонусов.

"Горняки" попрощались с Михаилом и опубликовали нарезку всех голов Мудрика за донецкую команду. В составе первой команды "Шахтера" украинец провел 44 матча, в которых записал на свой счет 12 голов и 17 ассистов.

Среди забитых мячей: Супергол "Селтику" в Лиге чемпионов и бильярдный удар по воротам киевского "Динамо". Приятного просмотра!

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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