Удачи в Лондоне! Все голы Михаила Мудрика за Шахтер – ВИДЕО

Сегодня, 15-го января донецкий "Шахтер" и лондонский "Челси" объявили о переходе украинского вингера Михаила Мудрика. Английский клуб заплатит за 22-летнего игрока 70 млн евро в виде фиксированной суммы и 30 млн евро в формате бонусов.

"Горняки" попрощались с Михаилом и опубликовали нарезку всех голов Мудрика за донецкую команду. В составе первой команды "Шахтера" украинец провел 44 матча, в которых записал на свой счет 12 голов и 17 ассистов.

Среди забитых мячей: Супергол "Селтику" в Лиге чемпионов и бильярдный удар по воротам киевского "Динамо". Приятного просмотра!