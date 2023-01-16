Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ

Бывший голкипер "Днепра" Николай Медин стал ассистентом Олега Дулуба во "Львове". 50-летний специалист будет работать с вратарями, сообщает официальный сайт львовян.

На этой должности он заменил Александра Бабака.

В качестве игрока Медин выступал за "Днепр” (1988-1996,1998-2005), “Металлург” (Новомосковск), “Уралан” (Элиста), “Таврия” (Симферополь). Он уже имеет опыт тренерской работы. Николай тренировал молодежную команду "Днепра", работал в штабе первой команды днепрян, с юношами СК "Днепр-1", "Никополем" и "ВПК-Агро".

Напомним, что первую половину чемпионата Украины "Львов" завершил на последнем месте в турнирной таблице.