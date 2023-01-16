Хроники шальных миллионов. Авторитарный стиль Шахтера не оставил Мудрику выбора

Чуточку нагнули…

Ну, это же "Шахтер", а это игрок, который еще вчера бегал за киевский "Арсенал" и чергиновскую "Десну". Вдумайтесь только: топ-клуб топ-лиги покупает украинского футболиста из украинского чемпионата за семьдесят миллионов евро + 30 миллионов бонусов. Семь-де-сят. Из УПЛ, которая скатилась на уровень борьбы с Кипром и Израилем в Таблице коэффициентов. Из которой ушли почти все легионеры. Игрок, который на высоком уровне провел только один сезон. В сумасшедшие времена – сумасшедшие истории.

"Шахтер" выжал все соки из этой ситуации, воспользовавшись моральной и психологической незрелостью субъекта продаж. Это не упрек, а констатация. Такой стиль ведения торгов на элитном рынке не популярен. Такой огульный шантаж не имел бы шансов на успех со зрелым, опытным, уверенным в себе игроком, окруженным стаей "кровожадных" агентов. Но Мудрик – еще юный, а его желание попинать мяч на топ-уровне оказалось доминантным в целом букете новых ощущений. Это тоже не упрек, а констатация. На таких историях учатся. Упрямство, принципиальность и рассудительность не появляются на ровном месте. Они приходят с опытом.

Для "Шахтера" это просто бизнес, подкрепленный репутационными дивидендами. Для "Челси" это традиционный аукцион с нотками спортивного интереса. Для общественности – еще одно подтверждение, что деньги решают многое (если бы только в футболе). Для Мудрика – огромный шаг вперед. Вернее, скачок, продвижение, прорыв. С незначительным побочным эффектом.

Ведь он, все же, хотел в "Арсенал". Он намекал на него, готовился к нему, был в предвкушении "пушечных" залпов, а не "аристократических" манер. Именно в этом контексте уместно говорить об отсутствии упрямства, принципиальности и рассудительности. Точнее, о полном упадке этих качеств под громоздкой тенью авторитета "Шахтера". Ментально более зрелый игрок стоял бы на своем до последнего. Но ведь это, ей Богу, паренек, которого еще вчера публично отчитывал Александр Рябоконь, а пользователи соцсетей поливали грязью за самовлюбленность, как сегодня сознательные граждане – Арестовича. Да и выбор здесь не между сладким и кислым, а, скорее, между ароматным и запашным. Хорошо и одно, и другое. Так что Мудрик не сопротивлялся.

Но этим отнюдь не сгладил впечатление о грубом, мужланском, диктаторском стиле работы "Шахтера" именно в плоскости этого соглашения. Семьдесят/сто миллионов – очень круто. Украинец в центре внимания всех мировых спортивных СМИ – просто шикарно. Но по отношению к футболисту – немного авторитарно. Публичное объявление о переговорах с "Челси" в глазах незаангажированной публики не могло расцениваться иначе, чем давление на игрока (или представлявших его интересы личностей). "Синие" также "переспали еще до свадьбы", добавив Мудрика ко всем возможным соцсетям тогда, когда "Арсенал" еще не скорректировал свой шорт-листок.

Где же принцип "трансфер любит тишину"? Где уважение к другому претенденту, который хоть и предлагал меньше, но был более привлекательным для самого игрока? В конце концов, зачем было выдвигать ультиматум "либо в "Челси", либо в никуда", если этот трансфер больше нужен был именно клубу, а не игроку? Мудрик спокойно мог бы сберечь интерес к себе со стороны грандов еще на год-другой, а вот дыры в бюджете "Шахтеру" латать нужно немедленно. Русский мир, видите ли, хорошенько обобрал Ахметова, хотя в далеком 2014-м тот с ним немножко заигрывал. "В "Челси" или в никуда" – это только публично; "купите его немедленно", – это в глубине души.

История знает немало примеров, когда из "Шахтера" игроки шли не по изумрудной дорожке, а сквозь дыры в заборе. Можно даже упустить из виду давние случаи с Матузалемом, Элано, Илсиньо, однако стоит напомнить о трещинах в отношениях с Бернардом, Тейшейрой, Виллианом. Они ультиматумы не принимали, они сами готовы были на шантаж. Михаил Мудрик оказался более податливым и "Шахтер" как опытный хищник этого не упустил. "Закон джунглей", – скажут одни; "ненасытность", – парируют другие.

На чьей стороне правда, определит сам игрок. Провал в "Челси" автоматически выведет в тренды тему "надо было в "Арсенал". Успех на "Стемфорд Бридж" даст еще один козырь приверженцам "Шахтера": "Ну, мы же говорили, все правильно сделал".

Но это будет потом, а сейчас… УПЛ, упадок и семь-де-сят миллионов евро!

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