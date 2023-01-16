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Ахметов объявил о выделении 1 млрд гривен в помощь защитникам Азовстали и их семьям

Премьер-лига
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Вспомнил и о трансфере Михаила Мудрика

Ахметов объявил о выделении 1 млрд гривен в помощь защитникам Азовстали и их семьям

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал заявление владельца клуба Рината Ахметова о трансфере Михаила Мудрика в "Челси" и запуске проекта "Сердце "Азовстали". В частности, речь идет о выделении 1 миллиарда гривен в помощь украинским воинам и их семьям.

"Дорогие друзья, уважаемые болельщики!

Футбольный клуб "Шахтер" подписал окончательное соглашение с лондонским "Челси" – украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе "аристократов" в сильнейшем национальном чемпионате – английской Премьер-лиге. Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира, мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.

Сегодня у меня смешанные чувства. С одной стороны, я рад Михаилу и горжусь им. Этот парень собственным примером показал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, хорошей игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я уверен, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в Донецке.

Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день. Именно поэтому я принял решение о запуске проекта "Сердце "Азовстали" – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня ощущаем неизбежность Победы Украины.

В помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками "Азовстали", их семьями, патронажными службами, волонтерами.

Мы в вечном долгу перед нашими воинами!"

Напомним, что по информации СМИ, "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро, это 2,765 миллиарда гривен по курсу НБУ. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов в зависимости от успешности выступлений Михаила.

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Добавим, что по данным Forbes, состояние Ахметова перед началом полномасштабного вторжения составило 13,7 млрд долларов США, сейчас оно оценивается в 4,4 млрд.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтар

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