Кривбасс прекратил сотрудничество с хорватским защитником

"Кривбасс" прекратил сотрудничество с центральным защитником Драганом Ловричем. Контракт был расторгнул по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт криворожан.

По словам вице-президента "Кривбасса" Владимира Баенко, после отпуска Драган отказался возвращаться в клуб по семейным обстоятельствам.

27-летний хорват переехал в Кривой Рог в августе 2021 года. За это время защитник в общей сложности провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом. Клуб выразил футболисту благодарность за выступления в "Кривбассе".

Напомним, "Кривбасс" завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.