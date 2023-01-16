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Кривбасс прекратил сотрудничество с хорватским защитником
Драган Ловрич покинул клуб
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" прекратил сотрудничество с центральным защитником Драганом Ловричем. Контракт был расторгнул по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт криворожан.
По словам вице-президента "Кривбасса" Владимира Баенко, после отпуска Драган отказался возвращаться в клуб по семейным обстоятельствам.
27-летний хорват переехал в Кривой Рог в августе 2021 года. За это время защитник в общей сложности провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом. Клуб выразил футболисту благодарность за выступления в "Кривбассе".
Напомним, "Кривбасс" завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
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