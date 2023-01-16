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Черноморец отправился на сборы в Турцию - клуб взял будущего новичка
Моряки также взяли двух игроков команды U-19
фото из свободных источников
Утром, 16 января делегация одесского "Черноморца" отправилась в Турцию для подготовки ко второй части сезона.
К основному составу "моряков" присоединились два игрока команды U-19 - опорный полузащитник Александр Баранюк и форвард Станислав Урсолов, который был лучшим бомбардиром в юношеском первенстве.
Более того, вместе с "Черноморцем" на тренировочные сборы отправился новичок, о подписании которого будет сообщено позже. Об этом пишет пресс-служба одесситов. Первый контрольный матч клуба запланирован на 21 января. Имена спарринг-партнеров будет известно дополнительно.
Напомним, "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда Романа Григорчука набрала 11 очков в 15 матчах.
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