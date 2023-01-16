  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец отправился на сборы в Турцию - клуб взял будущего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец отправился на сборы в Турцию - клуб взял будущего новичка

Премьер-лига
(1 голосов)

Моряки также взяли двух игроков команды U-19

Черноморец отправился на сборы в Турцию - клуб взял будущего новичка

фото из свободных источников

Новина українською

Утром, 16 января делегация одесского "Черноморца" отправилась в Турцию для подготовки ко второй части сезона.

К основному составу "моряков" присоединились два игрока команды U-19 - опорный полузащитник Александр Баранюк и форвард Станислав Урсолов, который был лучшим бомбардиром в юношеском первенстве.

Более того, вместе с "Черноморцем" на тренировочные сборы отправился новичок, о подписании которого будет сообщено позже. Об этом пишет пресс-служба одесситов. Первый контрольный матч клуба запланирован на 21 января. Имена спарринг-партнеров будет известно дополнительно.

Напомним, "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда Романа Григорчука набрала 11 очков в 15 матчах.

Читайте такжеЧерноморец обыграл Реал Фарму в контрольном матче

По теме
yellow-arrow
СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне
yellow-arrow
Кривбасс прекратил сотрудничество с хорватским защитником
yellow-arrow
Ахметов объявил о выделении 1 млрд гривен в помощь защитникам Азовстали и их семьям
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде