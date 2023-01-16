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Металлист пригласит на просмотр голкипера из Первой лиги
Футболист "Кремня" может сменить клуб
Фото: ФК Кремінь
Голкипер перволигового "Кремня" Даниил Ермолов может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом информирует Footboom.
По информации ресурса, в его услугах заинтересован "Металлист". Ожидается, что 22-летний вратарь пройдет просмотр в харьковском клубе.
Ермолов выступает за "Кремень" с осени 2021 года. В нынешнем сезоне кипер принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 20 мячей и два раза сохранил свои ворота на замке. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Напомним, этой зимой "Металлист" потерял голкипера Александра Рыбку, который перебрался в ФК "Львов". Еще один страж ворот харьковчан Орест Костик - отправился на сборы с "Днепром-1".
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