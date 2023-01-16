Футболисты Миная вышли из отпуска и провели первую тренировку

14 января футболисты "Миная" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба минайцев.

Команда в полном составе собралась на клубной базе, а затем провела первую тренировку в 2023 году на стадионе "Авангард". До 25 января подопечные Владимира Шарана будут готовиться ко второй части чемпионата в Ужгороде, а затем отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Известно, что "Минай" запланировал 7 поединков. Имена спарринг-партнеров пока неизвестно.

Напомним, что закарпатский клуб занимает 13-е место в в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков.