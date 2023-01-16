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Львов подписал украинского защитника, который с 2017 года играл заграницей

Премьер-лига
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Игрок возвращается на родину

Львов подписал украинского защитника, который с 2017 года играл заграницей

Фото: ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Алексей Дитятьев будет выступать за ФК "Львов". Об этом сам футболист сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Очень счастлив вернуться домой. В родную Украину. Появилась возможность быть полезным в такие трудные для страны времена. И в то время как наши военные делают свою тяжелую работу, мы должны делать свою.

Благодарю руководство ФК "Львов" за доверие. Сделаю все от меня зависящее для выполнения поставленных целей", - написал Дитятьев.

34-летний игрок выбрал 54-й номер в новом клубе. Продолжительность сделки "Львов" не разглашает.

Алексей Дитятьев начинал свою профессиональную карьеру в новокаховской "Энергии". В Украине он также защищал цвета "Крымтеплицы" (еще до аннексии Крыма), "Буковины", "Олимпика", "Ворсклы" и "Карпат". С 2017 года игрок выступал за границей: за польские "Краковию", "Пущу" Неполомице, а последние полгода провел в казахстанском "Аксу".

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Источник: Цыганков может перейти в Жирону уже этой зимой
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В статье: ФК Львов Алексей Дитятьев
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