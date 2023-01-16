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Львов подписал украинского защитника, который с 2017 года играл заграницей
Игрок возвращается на родину
Фото: ФК Львів / Автор невідомий
Защитник Алексей Дитятьев будет выступать за ФК "Львов". Об этом сам футболист сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Очень счастлив вернуться домой. В родную Украину. Появилась возможность быть полезным в такие трудные для страны времена. И в то время как наши военные делают свою тяжелую работу, мы должны делать свою.
Благодарю руководство ФК "Львов" за доверие. Сделаю все от меня зависящее для выполнения поставленных целей", - написал Дитятьев.
34-летний игрок выбрал 54-й номер в новом клубе. Продолжительность сделки "Львов" не разглашает.
Алексей Дитятьев начинал свою профессиональную карьеру в новокаховской "Энергии". В Украине он также защищал цвета "Крымтеплицы" (еще до аннексии Крыма), "Буковины", "Олимпика", "Ворсклы" и "Карпат". С 2017 года игрок выступал за границей: за польские "Краковию", "Пущу" Неполомице, а последние полгода провел в казахстанском "Аксу".
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