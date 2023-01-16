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Днепр-1 - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер УПЛ продолжает подготовку к Лиге конференций

Днепр-1 - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для Днепра-1 это будет уже второй спарринг во время текущего зимнего антракта. Вчера команда Александра Кучера встречалась с тбилисским "Динамо" и расписала результативную ничью 3:3. Удастся ли выиграть на этот раз?

Следите за всеми контрольными матчами клубов УПЛ в нашей Таблице спаррингов.

Контрольный матч
16 января. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Пахтакор" (Узбекистан)

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В статье: Пахтакор (Ташкент) СК Днепр-1
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