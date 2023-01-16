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Днепр-1 - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Лидер УПЛ продолжает подготовку к Лиге конференций
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Для Днепра-1 это будет уже второй спарринг во время текущего зимнего антракта. Вчера команда Александра Кучера встречалась с тбилисским "Динамо" и расписала результативную ничью 3:3. Удастся ли выиграть на этот раз?
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Контрольный матч
16 января. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Пахтакор" (Узбекистан)
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