Днепр-1 - Пахтакор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для Днепра-1 это будет уже второй спарринг во время текущего зимнего антракта. Вчера команда Александра Кучера встречалась с тбилисским "Динамо" и расписала результативную ничью 3:3. Удастся ли выиграть на этот раз?

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Контрольный матч

16 января. Начало в 16:00

"Днепр-1" (Украина) - "Пахтакор" (Узбекистан)