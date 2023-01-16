Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО

Известный комментатор и журналист Роберто Моралес в своей влоге для UA-Футбола анализирует главные футбольные события, которые произошли в последние дни.

Какие перспективы открывает для Цыганкова переход в Жирону, почему Роберто не верит в Александра Петракова в Армении, как он оценивает дебют Малиновского в Марселе. А еще анализ Эль Класико в матче за Суперкубок Испании и, конечно, о «космическом трансфере» Михаила Мудрика.