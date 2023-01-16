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Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

А еще о выборе Петракова, дебюте Малиновского и победе Барсы в Эль Класико

Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО

Новина українською

Известный комментатор и журналист Роберто Моралес в своей влоге для UA-Футбола анализирует главные футбольные события, которые произошли в последние дни.

Какие перспективы открывает для Цыганкова переход в Жирону, почему Роберто не верит в Александра Петракова в Армении, как он оценивает дебют Малиновского в Марселе. А еще анализ Эль Класико в матче за Суперкубок Испании и, конечно, о «космическом трансфере» Михаила Мудрика.

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В статье: канал UA-Футбол
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