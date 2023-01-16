Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
А еще о выборе Петракова, дебюте Малиновского и победе Барсы в Эль Класико
Известный комментатор и журналист Роберто Моралес в своей влоге для UA-Футбола анализирует главные футбольные события, которые произошли в последние дни.
Какие перспективы открывает для Цыганкова переход в Жирону, почему Роберто не верит в Александра Петракова в Армении, как он оценивает дебют Малиновского в Марселе. А еще анализ Эль Класико в матче за Суперкубок Испании и, конечно, о «космическом трансфере» Михаила Мудрика.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне
- Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн