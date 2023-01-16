Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер выпустил специальные футболки с благодарностью Мудрику - ФОТО
Они уже доступны в продаже
shakhtar.com
Донецкий "
Футболки черного цвета с десятым номером и фамилией Мудрика. Над логотипом "Шахтера" расположено слово "спасибо".
Приобрести их можно в клубном интернет-магазине. Цена футболки – 2990 гривен.
Напомним, что недавно 22-летний украинский вингер перешел в "Челси" за 70 млн евро.
???? Представляємо ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023
Устигніть придбати в нашому інтернет-магазині!
???? https://t.co/R4AsPNMsXl
Кількість товару обмежено. #Shakhtar pic.twitter.com/EkNBszSTcv
Популярное сейчас
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО