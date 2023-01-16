Шахтер выпустил специальные футболки с благодарностью Мудрику - ФОТО

Донецкий " Шахтер " выпустил эксклюзивные футболки с благодарностью Михаилу Мудрику.

Футболки черного цвета с десятым номером и фамилией Мудрика. Над логотипом "Шахтера" расположено слово "спасибо".

Приобрести их можно в клубном интернет-магазине. Цена футболки – 2990 гривен.

Напомним, что недавно 22-летний украинский вингер перешел в "Челси" за 70 млн евро.