Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 победил команду Максима Шацких на сборах
Во втором подряд спарринге днепряне забивают три гола
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
"Днепр-1" уже провел второй спарринг на сборах в Турции. На этот раз соперником лидера УПЛ стал ташкентский "Пахтакор", возглавляемый ныне бывшим нападающим киевского "Динамо" Максимом Шацких.
Как и вчера в контрольном поединке против тбилисского "Динамо", днепряне снова смогли достичь отметки в три гола. Однако на этот раз лучше действовала оборона. Или игра в нападении узбекистанского коллектива оставляла желать лучшего, ведь ошибок от по меньшей мере Костика было очень много.
Сами же днепряне впереди были эффективны и реализовали почти все серьезные моменты, которые у них были. В середине первого тайма удачный прессинг привел к отбору мяча Довбиком, перед Артемом были ворота и защитник в них, однако нападающий решил сделать передачу Клименчуку, чтобы тот забил. Дальше форвард отличился сам: Артему удался отличный удар из-за пределов штрафной под левую стойку, с которым не справился голкипер. Третий гол на свой счет записал Танковский: хавбек, набегая на мяч, метров с шестнадцати пробил между вратарем и левой стойкой.
Следующий спарринг у днепрян запланирован на 20 января. Соперником будет лидер чемпионата Польши, Ракув.
Контрольный матч
16 января
"Днепр-1" - "Пахтакор" 3:0
Голы: Клименчук 25, Довбик 33, Танковский 72
"Днепр-1" (первый тайм): Костик, Адамюк, Сарапий, Гомес, Пасич, Танковский, Рубчинский, Танчик, Клименчук, Гуцуляк, Довбик.
"Днепр-1" (второй тайм): Юрчук, Амаш, Сваток, Порох, Адамюк, Бабенко, Танковский, Когут, Назаренко, Довбик, Подлепенец.
Предупреждение: Адамюк 59, Порох 69 – Тодоров 30, Файзуллаев 86
Популярное сейчас
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Ахметов объявил о выделении 1 млрд гривен в помощь защитникам Азовстали и их семьям
- Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО