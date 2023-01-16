Днепр-1 победил команду Максима Шацких на сборах

"Днепр-1" уже провел второй спарринг на сборах в Турции. На этот раз соперником лидера УПЛ стал ташкентский "Пахтакор", возглавляемый ныне бывшим нападающим киевского "Динамо" Максимом Шацких.

Как и вчера в контрольном поединке против тбилисского "Динамо", днепряне снова смогли достичь отметки в три гола. Однако на этот раз лучше действовала оборона. Или игра в нападении узбекистанского коллектива оставляла желать лучшего, ведь ошибок от по меньшей мере Костика было очень много.

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Сами же днепряне впереди были эффективны и реализовали почти все серьезные моменты, которые у них были. В середине первого тайма удачный прессинг привел к отбору мяча Довбиком, перед Артемом были ворота и защитник в них, однако нападающий решил сделать передачу Клименчуку, чтобы тот забил. Дальше форвард отличился сам: Артему удался отличный удар из-за пределов штрафной под левую стойку, с которым не справился голкипер. Третий гол на свой счет записал Танковский: хавбек, набегая на мяч, метров с шестнадцати пробил между вратарем и левой стойкой.

Следующий спарринг у днепрян запланирован на 20 января. Соперником будет лидер чемпионата Польши, Ракув.

Контрольный матч

16 января

"Днепр-1" - "Пахтакор" 3:0

Голы: Клименчук 25, Довбик 33, Танковский 72

"Днепр-1" (первый тайм): Костик, Адамюк, Сарапий, Гомес, Пасич, Танковский, Рубчинский, Танчик, Клименчук, Гуцуляк, Довбик.

"Днепр-1" (второй тайм): Юрчук, Амаш, Сваток, Порох, Адамюк, Бабенко, Танковский, Когут, Назаренко, Довбик, Подлепенец.

Предупреждение: Адамюк 59, Порох 69 – Тодоров 30, Файзуллаев 86