  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 победил команду Максима Шацких на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 победил команду Максима Шацких на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Во втором подряд спарринге днепряне забивают три гола

Днепр-1 победил команду Максима Шацких на сборах

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" уже провел второй спарринг на сборах в Турции. На этот раз соперником лидера УПЛ стал ташкентский "Пахтакор", возглавляемый ныне бывшим нападающим киевского "Динамо" Максимом Шацких.

Как и вчера в контрольном поединке против тбилисского "Динамо", днепряне снова смогли достичь отметки в три гола. Однако на этот раз лучше действовала оборона. Или игра в нападении узбекистанского коллектива оставляла желать лучшего, ведь ошибок от по меньшей мере Костика было очень много.

Читайте такжеТаблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта

Сами же днепряне впереди были эффективны и реализовали почти все серьезные моменты, которые у них были. В середине первого тайма удачный прессинг привел к отбору мяча Довбиком, перед Артемом были ворота и защитник в них, однако нападающий решил сделать передачу Клименчуку, чтобы тот забил. Дальше форвард отличился сам: Артему удался отличный удар из-за пределов штрафной под левую стойку, с которым не справился голкипер. Третий гол на свой счет записал Танковский: хавбек, набегая на мяч, метров с шестнадцати пробил между вратарем и левой стойкой.

Следующий спарринг у днепрян запланирован на 20 января. Соперником будет лидер чемпионата Польши, Ракув.

Контрольный матч
16 января
"Днепр-1" - "Пахтакор" 3:0
Голы: Клименчук 25, Довбик 33, Танковский 72
"Днепр-1" (первый тайм): Костик, Адамюк, Сарапий, Гомес, Пасич, Танковский, Рубчинский, Танчик, Клименчук, Гуцуляк, Довбик.
"Днепр-1" (второй тайм): Юрчук, Амаш, Сваток, Порох, Адамюк, Бабенко, Танковский, Когут, Назаренко, Довбик, Подлепенец.
Предупреждение: Адамюк 59, Порох 69 – Тодоров 30, Файзуллаев 86

По теме
yellow-arrow
Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
yellow-arrow
Официально: Ракицкий вернулся в Шахтер
yellow-arrow
Шахтер выпустил специальные футболки с благодарностью Мудрику - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Пахтакор (Ташкент) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде