Ворскла вернет из аренды лучшего бомбардира Первой лиги

" Ворскла " вернет из аренды форварда Дениса Галату, который с сентября 2020 года выступал на правах аренды за "Кремень".

22-летний Галата является воспитанником "Кремня" и "Ворсклы". В составе полтавской команды Денис провел четыре матча и отдал один ассист.

А в текущем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром группы Б Первой лиги с девятью голами в активе.

Ранее мы сообщали, что "Ворсклу" досрочно покинули два легионера – северомакедонский центрбек Джоко Зайков и албанский полузащитник Энур Тотре. Кроме того, по инофрмации СМИ, полтавскую команду может покинуть бразильский форвард Марлисон.