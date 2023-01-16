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Ворскла вернет из аренды лучшего бомбардира Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Замена ушедшим легионерам

Ворскла вернет из аренды лучшего бомбардира Первой лиги

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

"Ворскла" вернет из аренды форварда Дениса Галату, который с сентября 2020 года выступал на правах аренды за "Кремень".

22-летний Галата является воспитанником "Кремня" и "Ворсклы". В составе полтавской команды Денис провел четыре матча и отдал один ассист.

А в текущем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром группы Б Первой лиги с девятью голами в активе.

Ранее мы сообщали, что "Ворсклу" досрочно покинули два легионера – северомакедонский центрбек Джоко Зайков и албанский полузащитник Энур Тотре. Кроме того, по инофрмации СМИ, полтавскую команду может покинуть бразильский форвард Марлисон.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кремень (Кременчуг) Денис Галата
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Источник:
FootBoom

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