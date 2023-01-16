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Ворскла вернет из аренды лучшего бомбардира Первой лиги
Замена ушедшим легионерам
Фото: ФК Кремінь
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22-летний Галата является воспитанником "Кремня" и "Ворсклы". В составе полтавской команды Денис провел четыре матча и отдал один ассист.
А в текущем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром группы Б Первой лиги с девятью голами в активе.
Ранее мы сообщали, что "Ворсклу" досрочно покинули два легионера – северомакедонский центрбек Джоко Зайков и албанский полузащитник Энур Тотре. Кроме того, по инофрмации СМИ, полтавскую команду может покинуть бразильский форвард Марлисон.
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