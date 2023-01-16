Верес проведет в Турции 6 спаррингов. Известны все соперники

Ровенский Верес на сборе в Турции запланировал провести 6 спаррингов.

Соперниками ровенчан станут чемпион Армении Пюник (Ереван), чемпион Латвии Валмиера, чемпион Кыргызстана Абдыш-Ата (Кант), серебряный призер чемпионата Эстонии Левадия (Таллин), а также украинские Ворскла и Полесье.

Расписание матчей:

04 февраля: Верес - Пюник (Ереван, Армения)

18 февраля: Верес - Валмиера (Латвия)

24 февраля: Верес - Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан)

Поединки против Ворсклы, Полесья и Левадии команда сыграет в рамках международного турнира Winter Cup. Его расписание будет официально обнародовано впоследствии.

Напомним, что до 25 января ровенчане будут тренироваться на синтетическом поле собственной базы в Ровно. 28 января команда отправится в Варшаву, откуда вылетит в Турцию.