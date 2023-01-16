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Верес проведет в Турции 6 спаррингов. Известны все соперники
В Турцию команда отправится 28 января
nkveres.com
Ровенский
Соперниками ровенчан станут чемпион Армении Пюник (Ереван), чемпион Латвии Валмиера, чемпион Кыргызстана Абдыш-Ата (Кант), серебряный призер чемпионата Эстонии Левадия (Таллин), а также украинские Ворскла и Полесье.
Расписание матчей:
04 февраля: Верес - Пюник (Ереван, Армения)
18 февраля: Верес - Валмиера (Латвия)
24 февраля: Верес - Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан)
Поединки против Ворсклы, Полесья и Левадии команда сыграет в рамках международного турнира Winter Cup. Его расписание будет официально обнародовано впоследствии.
Напомним, что до 25 января ровенчане будут тренироваться на синтетическом поле собственной базы в Ровно. 28 января команда отправится в Варшаву, откуда вылетит в Турцию.
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