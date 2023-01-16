СМИ: Днепр-1 подпишет 27-летнего бразильского защитника

"Днепр-1" подпишет бразильского защитника Хайнера. По информации FCDNIPRO.COM, днепряне объявят о трансфере уже скоро. Условия перехода – аренда или полноценный контракт – информация пока не разглашается.

Сам игрок запостил в свой сторис в инстаграм, что пребывает ныне в турецком Белеке. Там находится и "Днепр-1", который готовится к возобновлению соревнований.

27-летний Хайнер всю свою карьеру выступал в Южной Америке. Весь 2022-й он провел в составе "Атлетико Гойяненсе", за который во всех турнирах отыграл 40 матчей, забил 1 гол, заработал 14 желтых и 2 красных карточки.

Отметим, что Хайнер выступает на позиции правого защитника.