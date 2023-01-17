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Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю
Кадровые изменения в тренерском штабе луганчан
Помощники главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.
На официальном сайте клуба специалистов уже убрали из раздела тренерского штаба коллектива.
Каменюка входил в штаб Ван Леувена с июля 2022 года и занимал должность ассистента главного тренера. Липартия проработал в структуре "Зари" с 2022 года. Грузин занимал должность тренера команды.
Отметим, что Каменюка и Липартия являются бывшими футболистами "Зари". Первый выступал с перерывами с 2004 по 2020 год, а второй - с 20111 по 2017 год.
Напомним, ранее "Заря" вышла из отпуска и начала подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
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