  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые изменения в тренерском штабе луганчан

Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю

Новина українською

Помощники главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.

На официальном сайте клуба специалистов уже убрали из раздела тренерского штаба коллектива.

Каменюка входил в штаб Ван Леувена с июля 2022 года и занимал должность ассистента главного тренера. Липартия проработал в структуре "Зари" с 2022 года. Грузин занимал должность тренера команды.

Отметим, что Каменюка и Липартия являются бывшими футболистами "Зари". Первый выступал с перерывами с 2004 по 2020 год, а второй - с 20111 по 2017 год.

Напомним, ранее "Заря" вышла из отпуска и начала подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

Читайте такжеЗаря проведет совместную тренировку со своим спарринг-партнером из Болгарии
По теме
yellow-arrow
"Это стало решающим фактором". Рыбка объяснил, почему выбрал Львов
yellow-arrow
Стало известно, сколько Динамо получит за трансфер Цыганкова
yellow-arrow
Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Джаба Липартия Никита Каменюка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде