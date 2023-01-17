Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю

Помощники главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.

На официальном сайте клуба специалистов уже убрали из раздела тренерского штаба коллектива.

Каменюка входил в штаб Ван Леувена с июля 2022 года и занимал должность ассистента главного тренера. Липартия проработал в структуре "Зари" с 2022 года. Грузин занимал должность тренера команды.

Отметим, что Каменюка и Липартия являются бывшими футболистами "Зари". Первый выступал с перерывами с 2004 по 2020 год, а второй - с 20111 по 2017 год.

Напомним, ранее "Заря" вышла из отпуска и начала подготовку к возобновлению чемпионата Украины.