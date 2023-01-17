"Это стало решающим фактором". Рыбка объяснил, почему выбрал Львов

Новичок ФК "Львов" Александр Рыбка поделился первыми впечатлениями от перехода во львовский клуб.

"Была заинтересованность со стороны тренерского состав и решил попробовать свои силы в этом клубе. Агенты работали в направлении поиска для меня новой команды, но конкретики никакой не было. Из Украины было несколько вариантов, однако в результате решил остановиться на "Львове", потому что меня подкупило желание тренерского состава видеть меня в команде. Это стало решающим фактором в моем выборе.

Также общался с Мединым (Николай Медин — тренер вратарей) — он сказал, что главный тренер "Львова" хочет видеть меня в команде. Когда переходишь в другую команду, то всегда на первом месте стоит желание её главного тренера видеть тебя в составе.

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Пообщался с семьей и вместе пришли к выводу, что нужно принимать этот вариант. Считаю, что сделал правильный выбор. "Львов" — команда с амбициями и, несмотря на турнирное положение, считаю, что у неё хороший подбор футболистов.

Думаю, что будут еще трансферы. Будем делать все от себя зависящее, чтобы выполнить задачу на этот сезон — сохранить прописку в УПЛ. Сам приложу максимум усилий, чтобы помочь команде выполнить эту задачу.

Из команды ни с кем не был ранее знаком, но это не станет проблемой — уже вижу, насколько хороший тут коллектив. Приняли меня тут очень хорошо. Так что трудностей с вливанием в коллектив не будет.

Во "Львове" буду играть под 23-м номером. Он был свободным и я его взял. Нравится мне эта цифра. ", — рассказал Рыбка.