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Заря отправилась на сбор в Турцию - в обойме наставника 24 игрока

Премьер-лига
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Луганчане проведут на сборе больше месяца

Заря отправилась на сбор в Турцию - в обойме наставника 24 игрока

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Луганская "Заря" начинает подготовку ко второй части сезона. "Черно-белые" прошли медосмотр, провели несколько тренировок, а уже сегодня взяли курс на Турцию, где и будут чуть больше месяца проводить тренировочные сборы, сообщает пресс-служба луганчан.

Список игроков, которые отправились в Турцию:

  • Голкиперы: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук.
  • Защитники: Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисиль, Игорь Кирюханцев.
  • Полузащитники: Арсений Батагов, Максим Смиян, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Алексей Хахлев,
  • Нападающие: Денис Антюх, Назарий Русин.

Евгений Шахов присоединится к команде чуть позже.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
zarya-lugansk.com

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