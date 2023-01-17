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Заря отправилась на сбор в Турцию - в обойме наставника 24 игрока
Луганчане проведут на сборе больше месяца
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганская "Заря" начинает подготовку ко второй части сезона. "Черно-белые" прошли медосмотр, провели несколько тренировок, а уже сегодня взяли курс на Турцию, где и будут чуть больше месяца проводить тренировочные сборы, сообщает пресс-служба луганчан.
Список игроков, которые отправились в Турцию:
- Голкиперы: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук.
- Защитники: Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисиль, Игорь Кирюханцев.
- Полузащитники: Арсений Батагов, Максим Смиян, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Алексей Хахлев,
- Нападающие: Денис Антюх, Назарий Русин.
Евгений Шахов присоединится к команде чуть позже.
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Источник:zarya-lugansk.com
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