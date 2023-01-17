Заря отправилась на сбор в Турцию - в обойме наставника 24 игрока

Луганская "Заря" начинает подготовку ко второй части сезона. "Черно-белые" прошли медосмотр, провели несколько тренировок, а уже сегодня взяли курс на Турцию, где и будут чуть больше месяца проводить тренировочные сборы, сообщает пресс-служба луганчан.

Список игроков, которые отправились в Турцию:

Голкиперы : Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук.

: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук. Защитники : Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисиль, Игорь Кирюханцев.

: Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисиль, Игорь Кирюханцев. Полузащитники : Арсений Батагов, Максим Смиян, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Алексей Хахлев,

: Арсений Батагов, Максим Смиян, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Алексей Хахлев, Нападающие: Денис Антюх, Назарий Русин.

Евгений Шахов присоединится к команде чуть позже.