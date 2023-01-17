Леднев вернется в Динамо. За последние три года и выступления за три разных команды его статистика проседает только в Киеве

Богдан Леднев возвращается из Венгрии в Киев.

Аренда в "Фехервар" не обернулась выдающимся прорывом, но есть один важный элемент игры, в котором футболист выступил довольно сильно. В 23-х матчах, проведенных в венгерской команде в 2022-м календарном году, он выполнил 528 передач. В среднем это почти по 23 паса за игру. Огромный контраст по сравнению с самыми свежими матчами за "Динамо". В 2021-м году он провел за киевлян 19 игр и выполнил в общей сложности 147 передач. В среднем по 7.7 пасов за игру.

Практически втрое меньше, чем в "Фехерваре".

Было бы соблазн сказать, что в этом компоненте Леднев спрогрессировал в Венгрии и возвращается в Киев более зрелым игроком. Но статистика ДО "Динамо" 2021-го года и "Фехервара" 2022-го свидетельствует о другом: в одиннадцати матчах 2020-го календарного года за "Зарю" он выполнил 346 передач. В среднем по 31.4 паса за игру. Это даже лучше, чем в "Фехерваре".

И в "Заре", и в "Фехерваре" Леднев отдавал достаточно много ключевых передач (пасы вперед на обострение в ходе развития атак). В 2020-м – одиннадцать в одиннадцати матчах за "Зарю". В 2022-м – 15 в 23-х матчах за "Фехервар".

За "Динамо" в 2021-м – четыре в девятнадцати матчах.

Проблема очевидно не в игроке, а в умении его использовать. За последние три года Богдан Леднев сменил три команды и "проседает" статистика важных игровых компонентов только в период выступлений за "Динамо".

Личным ориентиром для него служит сезон 2019/20 в "Заре", в котором в 33-х матчах Леднев выполнил 113 ударов по воротам. Второй лучший сезонный показатель по этому компоненту пришелся на кампанию 2016/17, когда суммарно он нанес 56 ударов. Но тогда было выступление преимущественно на молодежном и юношеском уровне. Выступление за основную команду "Динамо" для Леднева можно считать сплошным разочарованием.

Очевидно, если в Киеве не изменится тренерский состав, то футболисту стоит настраиваться на новую аренду. Срок контракта с "Динамо" рассчитан у Леднева до июля 2024-го года.

Статистика - от компании InStat

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