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Ингулец пригласил на просмотр двух экс-игроков ЛНЗ
Петровская команда ищет усиление
Фото: mfc.mk.ua
"Ингулец" пригласил на просмотр двух бывших игроков "ЛНЗ" - нападающего Владислава Войцеховского и защитника Александра Мигунова. Об этом сообщает Sport Arena.
29-летний Войцеховский ранее выступал за "Днепр-1", "Нефтяник" и "Николаев". Он провел за черкасский коллектив пять матчей в осенней части сезона. В ноябре клуб с ним расторг контракт.
28-летний Мигунов пришел в "ЛНЗ" летом и также провел за команду пять поединков. В январе защитник получил статус свободного агента. Ранее он также играл за донецкий "Олимпик", "Мариуполь" и "Колос".
"Ингулец" завершил первый круг чемпионата Украины на 14-й позиции.
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