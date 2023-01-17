Ингулец пригласил на просмотр двух экс-игроков ЛНЗ

"Ингулец" пригласил на просмотр двух бывших игроков "ЛНЗ" - нападающего Владислава Войцеховского и защитника Александра Мигунова. Об этом сообщает Sport Arena.

29-летний Войцеховский ранее выступал за "Днепр-1", "Нефтяник" и "Николаев". Он провел за черкасский коллектив пять матчей в осенней части сезона. В ноябре клуб с ним расторг контракт.

28-летний Мигунов пришел в "ЛНЗ" летом и также провел за команду пять поединков. В январе защитник получил статус свободного агента. Ранее он также играл за донецкий "Олимпик", "Мариуполь" и "Колос".

"Ингулец" завершил первый круг чемпионата Украины на 14-й позиции.