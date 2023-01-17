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Ингулец пригласил на просмотр двух экс-игроков ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровская команда ищет усиление

Ингулец пригласил на просмотр двух экс-игроков ЛНЗ

Фото: mfc.mk.ua

Новина українською

"Ингулец" пригласил на просмотр двух бывших игроков "ЛНЗ" - нападающего Владислава Войцеховского и защитника Александра Мигунова. Об этом сообщает Sport Arena.

29-летний Войцеховский ранее выступал за "Днепр-1", "Нефтяник" и "Николаев". Он провел за черкасский коллектив пять матчей в осенней части сезона. В ноябре клуб с ним расторг контракт.

28-летний Мигунов пришел в "ЛНЗ" летом и также провел за команду пять поединков. В январе защитник получил статус свободного агента. Ранее он также играл за донецкий "Олимпик", "Мариуполь" и "Колос".

"Ингулец" завершил первый круг чемпионата Украины на 14-й позиции.

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В статье: Владислав Войцеховский Ингулец (Петрово) Александр Мигунов
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Источник:
Sport Arena

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