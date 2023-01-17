Премьер-лига
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Стали известны соперники Руха на сборе в Хорватии
Львовский клуб готовится к возобновлению чемпионата
Фото: ФК Рух
"Рух" проведет тренировочный сбор в хорватской Умаге с 22 января по 5 февраля. Соперники "желто-черных" станут ДАК, "Штурм" и "Домжале", сообщает клубная пресс-служба.
Расписание матчей:
- 28 января "Рух" - "ДАК" (Дунайска-Стреда)
- 31 января "Рух" - "Штурм" (Австрия)
- 4 февраля "Рух" - "Домжале" (Словения)
ДАК занимает второе место в словацком чемпионате. "Штурм" распологается на 2 -й позиции в чемпионате Австрии, а "Домжале" идет пятым в чемпионате Словении. "Рух" завершил первый круг чемпионата Украины на 12-й строчке.
Расписание матчей "Руха" U-19:
- 28 января "Рух" U-19 - "Колубара" (Сербия)
- 28 января "Рух" U-19 - "Горица" (Словения)
- 1 февраля Рух" U-19 - "Мачва Шабац" (Сербия).
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Источник:fcrukh.com
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