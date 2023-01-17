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Стали известны соперники Руха на сборе в Хорватии

Премьер-лига
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Львовский клуб готовится к возобновлению чемпионата

Стали известны соперники Руха на сборе в Хорватии

Фото: ФК Рух

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"Рух" проведет тренировочный сбор в хорватской Умаге с 22 января по 5 февраля. Соперники "желто-черных" станут ДАК, "Штурм" и "Домжале", сообщает клубная пресс-служба.

Расписание матчей:

  • 28 января "Рух" - "ДАК" (Дунайска-Стреда)
  • 31 января "Рух" - "Штурм" (Австрия)
  • 4 февраля "Рух" - "Домжале" (Словения)

ДАК занимает второе место в словацком чемпионате. "Штурм" распологается на 2 -й позиции в чемпионате Австрии, а "Домжале" идет пятым в чемпионате Словении. "Рух" завершил первый круг чемпионата Украины на 12-й строчке.

Расписание матчей "Руха" U-19:

  • 28 января "Рух" U-19 - "Колубара" (Сербия)
  • 28 января "Рух" U-19 - "Горица" (Словения)
  • 1 февраля Рух" U-19 - "Мачва Шабац" (Сербия).
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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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