Стали известны соперники Руха на сборе в Хорватии

"Рух" проведет тренировочный сбор в хорватской Умаге с 22 января по 5 февраля. Соперники "желто-черных" станут ДАК, "Штурм" и "Домжале", сообщает клубная пресс-служба.

Расписание матчей:

28 января "Рух" - "ДАК" (Дунайска-Стреда)

31 января "Рух" - "Штурм" (Австрия)

4 февраля "Рух" - "Домжале" (Словения)

ДАК занимает второе место в словацком чемпионате. "Штурм" распологается на 2 -й позиции в чемпионате Австрии, а "Домжале" идет пятым в чемпионате Словении. "Рух" завершил первый круг чемпионата Украины на 12-й строчке.

Расписание матчей "Руха" U-19: