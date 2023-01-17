"Спасибо за все, команда. Буду скучать". Мудрик попрощался с Шахтером

Украинский вингер Михаил Мудрик выразил благодарность "Шахтеру" время, проведенное в донецком клубе. 22-летний украинец опубликовал прощальный пост в своем Instagram.

"Мне посчастливилось играть с такими игроками, как вы. Мне посчастливилось познакомиться с такими людьми, как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать", - написал Мудрик, прикрепив видео.

Мудрик перешел в "Челси", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов. В новой команде Михаил будет играть под 15-м номером. Зарплата украинца составит 150 000 фунтов на неделю.