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Четверо игроков Кривбасса U-19 поедут на сборы с главной командой

Премьер-лига
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Шанс для молодежи

Четверо игроков Кривбасса U-19 поедут на сборы с главной командой

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Четверо игроков "Кривбасса" U-19 отправятся на турецкие сборы с основной командой. Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Вместе с подопечными Юрия Вернидуба в Турции будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.

Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отметился двумя мячами. На счету Килевого - 11 поединков, Цыганкова - 14 матчей и 7 голов.

У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.

Напомним, "Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Клуб уже определился с соперниками на зимнем сборе.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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