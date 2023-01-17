Четверо игроков Кривбасса U-19 поедут на сборы с главной командой

Четверо игроков "Кривбасса" U-19 отправятся на турецкие сборы с основной командой. Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Вместе с подопечными Юрия Вернидуба в Турции будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.

Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отметился двумя мячами. На счету Килевого - 11 поединков, Цыганкова - 14 матчей и 7 голов.

У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.

Напомним, "Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Клуб уже определился с соперниками на зимнем сборе.