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Четверо игроков Кривбасса U-19 поедут на сборы с главной командой
Шанс для молодежи
Фото: ФК Кривбас
Четверо игроков "Кривбасса" U-19 отправятся на турецкие сборы с основной командой. Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.
Вместе с подопечными Юрия Вернидуба в Турции будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.
Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отметился двумя мячами. На счету Килевого - 11 поединков, Цыганкова - 14 матчей и 7 голов.
У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.
Напомним, "Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Клуб уже определился с соперниками на зимнем сборе.
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