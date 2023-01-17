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Два клуба УПЛ интересуются экс-кипером Александрии
Олег Билык ищет варианты
Фото: ФК Александрия
Голкипер Олег Билык, который
Основные претенденты на игрока – "Рух" и "Ворскла", хотя у голкипера есть несколько других вариантов.
Напомним, что за "Александрию" Билык выступал с 2019 года. В этом сезоне вратарь сыграл 11 поединков.
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Источник:Sport Arena
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