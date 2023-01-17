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Два клуба УПЛ интересуются экс-кипером Александрии

Премьер-лига
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Олег Билык ищет варианты

Два клуба УПЛ интересуются экс-кипером Александрии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Голкипер Олег Билык, который недавно покинул "Александрию", может продолжить карьеру в УПЛ.

Основные претенденты на игрока – "Рух" и "Ворскла", хотя у голкипера есть несколько других вариантов.

Напомним, что за "Александрию" Билык выступал с 2019 года. В этом сезоне вратарь сыграл 11 поединков.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия Рух (Львов) Олег Билык
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Источник:
Sport Arena

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