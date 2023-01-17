Два клуба УПЛ интересуются экс-кипером Александрии

Голкипер Олег Билык, который недавно покинул "Александрию" , может продолжить карьеру в УПЛ.

Основные претенденты на игрока – "Рух" и "Ворскла", хотя у голкипера есть несколько других вариантов.

Напомним, что за "Александрию" Билык выступал с 2019 года. В этом сезоне вратарь сыграл 11 поединков.