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Верес представил трех победителей "народного отбора"

Премьер-лига
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Заявки для участия в отборе подали более 900 человек

Верес представил трех победителей "народного отбора"

nkveres.com

Новина українською

Тренерский штаб "Вереса" определился с тремя победителями "народного отбора". Ими стали Иван Мруга, Влад Тишининов и Павел Березянский. Уже завтра ребята приступят к тренировкам с главной командой.

Иван Мруга – воспитанник столичного "Динамо". Выступал также за киевские команды "Арсенал" и "Локомотив". Проходил отбор в футбольный клуб "Торпо" (Венгрия).

Влад Тишининов – экс-футболист второлиговского "Тростянца" (Сумская область). Ранее также выступал за мариупольский "Яруд".

Павел Березянский – воспитанник николаевских "Торпедо" и МФК "Николаев". За "корабелов" выступал в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2020-2021.

Напомним, "народный отбор" продолжался на синтетических полях тренировочной базы "Вереса" в течение четырех дней. Заявки для участия в отборе подали более 900 человек. Участниками тренировок стали более полутысячи футболистов: любителей и профессионалов.

Все участники отбора пытались проявить себя в пяти упражнениях. Это обыгрыш один в один, квадрат, удары по воротам на технику, ведение мяча на скорости, двусторонняя игра.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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