"Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков после своего перехода в испанскую "Жирону" попрощался с киевским клубом и болельщиками, опубликовав пост в Инстаграм.

"Всем привет. Я надеюсь, у вас и у ваших семей все хорошо, что вы в безопасности и что ничего не угрожает вашей жизни.

Настал момент, когда я прощаюсь с клубом " Динамо " Киев. Конечно, я видел это несколько иначе. Но есть так, как есть. Все же мы смогли договориться с "Динамо", что я уйду именно зимой, а клуб получит за меня деньги, потому что клуб меня воспитал и сделал из меня того футболиста, которым я сегодня являюсь.

Я приехал в Киев в 13-летнем возрасте. Сегодня в 25 у меня есть возможность играть в одной из лучших лиг мира, поэтому в конце только слова благодарности. Хочется поблагодарить всех, кто причастен к "Динамо": работникам и тренерским штабам, игрокам академии и первой команды. Я проделал весь этот путь с вами. Просто хочу сказать "Спасибо". Ваша заслуга в том, что у меня есть возможность попробовать свои силы в хорошем и сильном чемпионате.

Спасибо болельщикам за все. За критику, за то, что так горячо поддерживали нас тогда, когда что-то шло не так. Были хорошие времена, были плохие, но все равно в конце у меня только слова благодарности. Желаю "Динамо" только побед, только первых мест, только Лиги чемпионов, только трофеев. Я ваш болельщик до последних дней моих, теперь буду поддерживать команду с другой стороны.

Отдельное спасибо воинам, которые защищают нашу страну, нашу независимость и наши границы. Благодаря им именно я имею возможность поехать и играть в одном из лучших чемпионатов. Благодарю вас. Надеюсь, вы вернетесь домой к своим семьям и детям целыми, чтобы все у вас было хорошо и чтобы война закончилась нашей победой.

Очень уже по всем 8 скучаю, по Украине, по "Динамо". Желаю только побед и всего наилучшего", – сказал Цыганков.