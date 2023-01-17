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Суд в очередной раз решил заочно арестовать Януковича
На проффесоре висит уже несколько дел
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Суд избрал меру пресечения бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ГБР напомнили, что расследование преступлений Януковича завершилось еще в ноябре 2021 года. Тогда было установлено, что во время акций протеста в 2014 году из-за действий экс-президента и девяти чиновников погибли 76 граждан Украины и более 800 получили травмы разней степени тяжести.
"В настоящее время в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в ГБР.
Правоохранители подчеркнули, что бывшему президенту Украины суды ранее избирали меру пресечения в виде содержания под стражей по делам насчет узурпации власти, "Харьковских соглашений" и дезертирства.
Напомним, 14 декабря ВАКС конфисковал движимое и недвижимое имущество Януковича и приближенных к нему лиц.
Также 19 декабря ГБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича.
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