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Новичок Днепра-1 Хайнер: Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект
scdnipro1.com.ua
Новичок "
– Первое впечатление очень хорошее. Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект. Знаю, что "Днепр-1" хорошо выступает в европейских турнирах, является лидером чемпионата и имеет перспективу сыграть в Лиге чемпионов.
– Расскажи, пожалуйста, о своей предыдущей карьере.
– Начал в "Риу Бранку", затем перешел в "Байю", играл в "Наутико" и "Пайсанду". За "Куябу" выступал в бразильской Серии Б, а в Серии А – за "Атлетико Гояненсе". И вот, сейчас я здесь.
– В "Атлетико" ты играл под руководством знаменитого Жоржиньо, который был игроком твоего амплуа. Чему научился у чемпиона мира?
– (заметно оживившись) Да, это действительно была хорошая школа и бесценный опыт. Мы много общались. Жоржиньо всегда акцентировал внимание на том, чтобы я больше играл на атаку.
– В Бразилии много классных латералей. Кто были твоими кумирами?
– Кафу и Дани Алвес. Они оба были чемпионами мира, играли за большие клубы.
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