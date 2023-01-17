Новичок Днепра-1 Хайнер: Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект

Новичок " Днепра-1 " Хайнер дал первое интервью пресс-службе днепровского клуба.

– Первое впечатление очень хорошее. Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект. Знаю, что "Днепр-1" хорошо выступает в европейских турнирах, является лидером чемпионата и имеет перспективу сыграть в Лиге чемпионов.

– Расскажи, пожалуйста, о своей предыдущей карьере.

– Начал в "Риу Бранку", затем перешел в "Байю", играл в "Наутико" и "Пайсанду". За "Куябу" выступал в бразильской Серии Б, а в Серии А – за "Атлетико Гояненсе". И вот, сейчас я здесь.

– В "Атлетико" ты играл под руководством знаменитого Жоржиньо, который был игроком твоего амплуа. Чему научился у чемпиона мира?

– (заметно оживившись) Да, это действительно была хорошая школа и бесценный опыт. Мы много общались. Жоржиньо всегда акцентировал внимание на том, чтобы я больше играл на атаку.

– В Бразилии много классных латералей. Кто были твоими кумирами?

– Кафу и Дани Алвес. Они оба были чемпионами мира, играли за большие клубы.