"Провел много бессонных ночей", - Ротань представил своих помощников в Александрии

Новый главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о знакомстве с командой и представил свой тренерский штаб.

"Впечатления приятные. Я познакомился с командой и сразу почувствовал, что здесь очень дружный коллектив. И я, и тренерский штаб были приятно удивлены, что нам – новичкам клуба – уделили столько внимания и футболисты, и персонал. Все показали, поведали. И это действительно важно. Место новое, а вовсе не чувствуется какого-нибудь дискомфорта.

Мне нужно было формировать тренерский штаб довольно быстро. Потребовались единомышленники, с которыми было бы комфортно работать. Это было непросто, поскольку многие, к кому обратился, или работали в клубах, или не имели возможности по разным причинам, поэтому вынуждены были отказаться. Скажу честно, провел много бессонных ночей. Но постепенно в результате встреч и непростых разговоров удалось наконец-то сформировать команду помощников.

Сергей Кравченко – старший тренер. Предложение стать помощником главного тренера ему понравилось, но он еще не хотел завершать карьеру игрока и оставлять игровую практику. Мне кажется, что именно в его случае это было непростое решение. Но мое предложение он принял, и меня это радует. Он занимается любимым делом и будет хорошим тренером, я в этом уверен. Главное, что мы думаем в одном направлении.

Владимир Езерский будет работать преимущественно с защитниками. Мы работали вместе в молодежной и в юношеской сборных, я знаю как он работает. Дисциплина, организация, защита. Он находится на своем месте.

Владимир Тименко, тренер вратарей. Тоже достаточно квалифицированный специалист. Постоянно усовершенствуется, постоянно двигается вперед. По работе с вратарями он один из лучших в стране, поэтому я рад, что согласился присоединиться к штабу и будет помогать мне в "Александрии".

Владимир Томиленко, тренер по физической подготовке. Это единственный человек, работавший в команде еще до нашего прихода. Мне очень понравился наш диалог, у нас общее видение развития команды. Заметно, что Владимир хочет работать, может работать, и наши взгляды совпадают. Я рад, что он с нами. Мне понравилось, что он дискутирует, советует, предлагает. Это очень важно.

В команде также будет работать аналитик Евгений Гресь. Аналитика в футболе сегодня очень важна. Евгений – единственный человек, которого я забрал из молодежной сборной. Мы с ним работаем уже 4 года, и за этот период я убедился, что на сегодняшний день без него я бы не справился. Ведь каждый день формируется очень много видео и аналитики, Евгений это все отфильтровывает и оставляет только необходимую информацию о футболистах, о командах, о матчах.

По моему убеждению, в работе ценно, когда мнение главного тренера в тренерском штабе не является законом. Ведь именно диалог и дискуссия всегда приводят к истине. Я надеюсь, что мы очень плодотворно поработаем вместе с командой, будем прогрессировать и добьемся поставленных целей", - рассказал Ротань.