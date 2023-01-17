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Черноморец подписал экс-опорника Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Задоя теперь моряк

Черноморец подписал экс-опорника Колоса

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании второго зимнего новичка.

Им стал опытный опорный полузащитник Евгений Задоя.

Условия и сроки контракта одесский клуб не афиширует.

Последние полгода Евгений Задоя провел в ковалевском "Колосе", за который сыграл 7 матчей в первом круге сезона.

В начале 2022-го года футболист играл в чемпионате Казахстана, а до этого 5 лет выступал за тот же "Колос".

В активе воспитанника запорожского футбола 32 матча за юношеские сборные Украины.

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В статье: Черноморец (Одесса) Евгений Задоя Колос (Ковалевка)
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