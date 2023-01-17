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Черноморец подписал экс-опорника Колоса
Евгений Задоя теперь моряк
t.me/ChernomoretsOdessa
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Им стал опытный опорный полузащитник Евгений Задоя.
Условия и сроки контракта одесский клуб не афиширует.
Последние полгода Евгений Задоя провел в ковалевском "Колосе", за который сыграл 7 матчей в первом круге сезона.
В начале 2022-го года футболист играл в чемпионате Казахстана, а до этого 5 лет выступал за тот же "Колос".
В активе воспитанника запорожского футбола 32 матча за юношеские сборные Украины.
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