Черноморец подписал экс-опорника Колоса

" Черноморец " объявил о подписании второго зимнего новичка.

Им стал опытный опорный полузащитник Евгений Задоя.

Условия и сроки контракта одесский клуб не афиширует.

Последние полгода Евгений Задоя провел в ковалевском "Колосе", за который сыграл 7 матчей в первом круге сезона.

В начале 2022-го года футболист играл в чемпионате Казахстана, а до этого 5 лет выступал за тот же "Колос".

В активе воспитанника запорожского футбола 32 матча за юношеские сборные Украины.